杉浦太陽、“演劇部”中2次男の発表会で感激「堂々とした芝居に、長台詞まで、感動したよ〜」 親子ショットも披露
タレントの杉浦太陽（45）が24日、自身のインスタグラムを更新。「土曜日は3男・コアの運動会 日曜日は次男・ソラの演劇発表会」「こどもたちの行事ラッシュです」と近況を報告し、次男・昊空さん（そら・13）、三男・幸空さん（こあ・7）との親子3ショットを披露した。
【写真】「よく頑張りました」“演劇部”の次男＆小学生の三男との3ショット披露の杉浦太陽
中学2年生の幸空さんは、演劇部に所属。自身も俳優業を行う杉浦は「ソラの堂々とした芝居に、長台詞まで、感動したよ〜」と感慨深げな様子だった。
「コアも練習してたダンス、めちゃ頑張ってたぁ」と小学生の幸空さんの運動会の演目を見届けた感想も記し、「よく頑張りました」と2人を称えた。
投稿に添えた写真については「ちなみに、ワンピースの一番くじを引いたら、コアがフィギュア当てました」と、親子で出かけた際の3ショットであることを伝えている。
杉浦は2007年6月、タレントの辻希美（38）と結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん、18年12月に三男・幸空さん、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生した。
【写真】「よく頑張りました」“演劇部”の次男＆小学生の三男との3ショット披露の杉浦太陽
中学2年生の幸空さんは、演劇部に所属。自身も俳優業を行う杉浦は「ソラの堂々とした芝居に、長台詞まで、感動したよ〜」と感慨深げな様子だった。
投稿に添えた写真については「ちなみに、ワンピースの一番くじを引いたら、コアがフィギュア当てました」と、親子で出かけた際の3ショットであることを伝えている。
杉浦は2007年6月、タレントの辻希美（38）と結婚。同年11月に長女の希空（のあ・18）、10年12月に長男・青空さん（せいあ・15）、13年3月に次男・昊空さん、18年12月に三男・幸空さん、昨年8月に次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）が誕生した。