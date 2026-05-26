前を向いて横に球を飛ばす感覚を覚える【三觜喜一のKWレッスン】

前を向いて横に球を飛ばす感覚を覚える

タイミングを覚える:足踏みドリル

体を正面に向けたままクラブをワイパーのように動かす動きに、足の動きをプラスする足踏みドリルです。要は自然なリリース動作を繰り返しながら、足踏み動作をするということで、腕と下半身のタイミングをとりながら左足を踏み下ろしてクラブを振ります。これができてくると体全体とクラブの動きがほぼカバーされますが、やってみると体とクラブが同時に動いてしまって、うまくできないかもしれません。足を下ろすタイミングとクラブを振るタイミングの微妙な時間差が必要で、スイングで一番難しいのは、この時間差を作ることと言っても過言ではありません。足を強く踏んでから振ることがだんだんできてくると、下半身を使ってエネルギーを発生させることが、少しわかってくると思いますし、どのスポーツも必ずステップしてから打つということにつながってきます。

足踏みしながらクラブを振ることによって、一番効果があるのは、体が前を向き続けられるということで、体が開かないことを覚えられます。初心者は体すべてでボールに当てに行ってしまうので、足でタイミングをとって、滑らかにクラブを振ることができませんが、この足踏みドリルを行うことで、体を開かず前を向いて横に球を飛ばす感覚を覚えることができるのです。できるようになったらボールを並べて連続打ちをしてみましょう。リズムよく前に歩みながら、ボールが打てるようになればOKです。

【出典】『最強インパクトを作る うねりスイング(世界基準のゴルフを身に付ける!)』著者：三觜喜一