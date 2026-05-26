前を向いて横に球を飛ばす感覚を覚える【三觜喜一のKWレッスン】

前を向いて横に球を飛ばす感覚を覚える【三觜喜一のKWレッスン】
前を向いて横に球を飛ばす感覚を覚える
タイミングを覚える:足踏みドリル
体を正面に向けたままクラブをワイパーのように動かす動きに、足の動きをプラスする足踏みドリルです。要は自然なリリース動作を繰り返しながら、足踏み動作をするということで、腕と下半身のタイミングをとりながら左足を踏み下ろしてクラブを振ります。これができてくると体全体とクラブの動きがほぼカバーされますが、やってみると体とクラブが同時に動いてしまって、うまくできないかもしれません。足を下ろすタイミングとクラブを振るタイミングの微妙な時間差が必要で、スイングで一番難しいのは、この時間差を作ることと言っても過言ではありません。足を強く踏んでから振ることがだんだんできてくると、下半身を使ってエネルギーを発生させることが、少しわかってくると思いますし、どのスポーツも必ずステップしてから打つということにつながってきます。
足踏みしながらクラブを振ることによって、一番効果があるのは、体が前を向き続けられるということで、体が開かないことを覚えられます。初心者は体すべてでボールに当てに行ってしまうので、足でタイミングをとって、滑らかにクラブを振ることができませんが、この足踏みドリルを行うことで、体を開かず前を向いて横に球を飛ばす感覚を覚えることができるのです。できるようになったらボールを並べて連続打ちをしてみましょう。リズムよく前に歩みながら、ボールが打てるようになればOKです。
【出典】『最強インパクトを作る うねりスイング(世界基準のゴルフを身に付ける!)』著者：三觜喜一