正しいクラブの直線運動であるダウンブローの作り方とは！？【スウィングの真髄/辻村明志】

正しいクラブの直線運動であるダウンブローの作り方

正しい直線運動が正しい円運動をつくる。直線の意識で振るダウンブロー

スウィングは、いうまでもなく円運動です。そのため多くのゴルフレッスンでは、体の回転や腕の振りなどに多くの時間が割かれています。

ところが正しい円運動をしようと、自分から体を回転させたり、腕を振ろうとするのは実にむなしい努力であって、円運動を歪んだものにしています。なぜなら正しい円運動とは、正しい直線運動がつくるものだからです。

「フィニッシュでは左足1本で立てるように」とは、私もよく選手たちに行う指導ですが、これは左足の足裏全体ですべてのエネルギーを受け止めているからです。左足1本でバランスよく立てることはスウィング(円運動)が、三角形のなかで完結した証明でもあります。

なんだか一休さんのトンチ話のようですが、百聞は一見に如かず。世界のホームラン王、王貞治さんの連続写真を見ると、バットは振るのではなくボールに向かって一直線に振り下ろしています。もっとも荒川先生によれば、厳密にはボールに向かっても正しくはありません。というのも野球では「ボールの一寸(約3センチ)内側、三寸(約 センチ)投手側」に向かって振ると、体も猛スピードで回転し、体の真正面でヘッドが走ったバットがボールをつかまえられるといいます。直線の意識で振り下ろしても、動画で確認すると限りなくレベルスウィング(円運動)になっており、正しい直線運動が正しい円運動をつくる、とはそういうことです。

実際、自分で体を回転させよう、腕を振ろうとする意識は、さまざまなミスを引き起こしています。体を速く回そうとすればクラブはそれについてこれずに振り遅れ、また腕を強く、速く振ろうとすれば、今度は下半身を中心に体の動きが止まってしまい、手打ちや突っ込みの原因にもなります。いわゆるドアスウィングは、こうした理由で起きるものです。

では、どうすればいいのでしょうか。

私が思うのはアドレスで臍下丹田に集めた氣を、腕、シャフト、ヘッドを通じボールに向かって一気に吐き出し、ぶつける意識を持つことだと思います。それがダウンスウィングにおける正しいクラブの直線運動であるダウンブローにつながり、結果としてスウィングが正しい円運動になることなのです。

【出典】『ゴルフのトップコーチが教えるスウィングの真髄』著者：辻村明志