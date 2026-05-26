【日本】
景気動向指数（確報値）（3月）14:00
予想　114.5　前回　114.5（景気先行指数)　
予想　116.5　前回　116.5（景気一致指数)

【米国】
住宅価格指数（3月）22:00
予想　0.1%　前回　0.0%（前月比)
住宅価格指数（2026年 第1四半期）　
予想　N/A　前回　0.8%（前期比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）22:00　
予想　1.0%　前回　0.9%（前年比)

コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）23:00
予想　91.6　前回　92.8（コンファレンスボード消費者信頼感指数)

※予定は変更することがあります