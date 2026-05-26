本日の予定【経済指標】
【日本】
景気動向指数（確報値）（3月）14:00
予想 114.5 前回 114.5（景気先行指数)
予想 116.5 前回 116.5（景気一致指数)
【米国】
住宅価格指数（3月）22:00
予想 0.1% 前回 0.0%（前月比)
住宅価格指数（2026年 第1四半期）
予想 N/A 前回 0.8%（前期比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）22:00
予想 1.0% 前回 0.9%（前年比)
コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）23:00
予想 91.6 前回 92.8（コンファレンスボード消費者信頼感指数)
※予定は変更することがあります
景気動向指数（確報値）（3月）14:00
予想 114.5 前回 114.5（景気先行指数)
予想 116.5 前回 116.5（景気一致指数)
【米国】
住宅価格指数（3月）22:00
予想 0.1% 前回 0.0%（前月比)
住宅価格指数（2026年 第1四半期）
予想 N/A 前回 0.8%（前期比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）22:00
予想 1.0% 前回 0.9%（前年比)
コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）23:00
予想 91.6 前回 92.8（コンファレンスボード消費者信頼感指数)
※予定は変更することがあります