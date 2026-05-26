【日本】

景気動向指数（確報値）（3月）14:00

予想 114.5 前回 114.5（景気先行指数)

予想 116.5 前回 116.5（景気一致指数)



【米国】

住宅価格指数（3月）22:00

予想 0.1% 前回 0.0%（前月比)

住宅価格指数（2026年 第1四半期）

予想 N/A 前回 0.8%（前期比)



S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（3月）22:00

予想 1.0% 前回 0.9%（前年比)



コンファレンスボード消費者信頼感指数（5月）23:00

予想 91.6 前回 92.8（コンファレンスボード消費者信頼感指数)



※予定は変更することがあります

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