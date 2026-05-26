米株価指数先物 上昇、米イラン終結期待 インフレ懸念緩和 米株価指数先物 上昇、米イラン終結期待 インフレ懸念緩和

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米株価指数先物 上昇、米イラン終結期待 インフレ懸念緩和



東京時間07:11現在

ダウ平均先物JUN 26月限 51130.00（+468.00 +0.92%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7564.00（+73.00 +0.97%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 29965.25（+406.50 +1.38%）



米株価指数は時間外で大幅上昇、米イラン戦争終結が近いとの期待が広がっている。NY原油先物が90ドル台まで下落していることでインフレ懸念も和らいでいる。



トランプ米大統領はイランとの和平合意はまもなくだと述べている。



ただ、依然として警戒感は残る。WSJによると核問題を巡り協議は行き詰っているという、進展はあったものの合意間近ではない。また、イランのメディアによると、米国とイスラエルが海峡付近でイラン船舶に攻撃しイラン人職員数名が死亡したという。

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