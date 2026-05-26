テレビ朝日系で毎週火曜21時より放送中の『リボーン ～最後のヒーロー～』で、かつてない多面的な役柄に挑んでいる高橋一生。不慮の事故で命を落とした新興IT企業「NEOXIS」創業社長の根尾光誠と、その中身が転生することになる、借金まみれの下町商店街の青年・野本英人の二役を演じている。オリジナルな役作りの哲学から、主演としてのスタンス、そして自身にとっての「ヒーロー」の存在まで、高橋に話を聞いた。

参考：高橋一生は演じ続けることで進化し続けている “これまで”を堪能できる『リボーン』の魅力

ーー本作について「まるで2つのドラマを同時に撮っているよう」とお話しされていましたが、かなりハードな撮影環境なのではないですか？

高橋一生（以下、高橋）：これまでも複数の現場を行き来するような経験はあったので、自分としてはそれほどハードなことだとは受け止めていません。むしろ、出てくるキャラクターそれぞれの個性がしっかりと立っているので、日々お芝居をしていくのが純粋に楽しいですね。対する相手が変わることで、お芝居の質感のようなものが根底から変わっていく。それを今、撮影現場で肌で実感しながら面白がって演じています。

ーー事前に「こういうふうに組み立てよう」とイメージしていたものから、現場で変化した部分はありますか？

高橋：そもそも僕は、脳内でしっかりプランを用意して現場に行くタイプではないんです。特にドラマの現場においてはスピードが速いですし、頭であらかじめ考えていても追いつかない部分がありますから。現場の実際の空気を感じながら、その場で組み立てていきたい。今回は、僕が昔から「素敵だな」と思っている大好きな役者の皆さんがたくさん集まってくださっているので、僕がどう動いても必ずお芝居を返してくださる。そこは本当に助けられています。

ーー劇中では「商店街」のパートと「会社」のパートがありますが、やはり現場の雰囲気も違いますか？

高橋：面白いことに、場所によってスタッフの方々の雰囲気までガラッと変わるんです。商店街のロケ地に行くと、現場全体がすごく和気あいあいとしたムードになりますし、反対に会社のほうに行くと、まるでシリアスな社会派ドラマを撮っているかのような、引き締まった空気になる。その場が持つ空気に自分自身が引っ張られ、変わっていく感覚があります。

ーー二つの人格の狭間で揺れ動く姿は、人間ドラマとしても非常に見応えがあります。今回、この役を演じることで改めて感じたことはありますか？

高橋：人間が持つ“不安定さ”や“曖昧さ”を、改めて如実に感じています。人の性格や個性って、実は本人のものというより、周りの人間が作ってしまっているんじゃないかと思うんです。

ーー周りの人間が性格を作る、ですか。

高橋：ええ。対する相手や環境が変わるだけでなく、このドラマのようにその人間が生まれ育った背景そのものが変わってしまうと、自分自身の人格の輪郭まで曖昧になっていく。僕がいくら頭の中で「このキャラクターはこういう人間だ」と意識してカメラの前に立ったとしても、結局は周囲の人たちのエネルギーに飲まれていってしまうんです。例えば、自分がどれだけ深い悩みを吐露したとしても、周りに「そんなことで悩んでてどうするんだ！」と笑い飛ばすような人たちがいたら、自分の悩み自体がちっぽけなものに思えてきますよね。自分の個性が、周囲との関係性によって形を変えていく。その“曖昧さ”を役を通じて実体験できているのは、非常に面白い経験であり、贅沢なことだと思っています。

ーー撮影現場では、共演者の方々とのセッションも刺激的だと伺いました。

高橋：とにかく柳沢慎吾さんのエネルギーに圧倒されています。“中心力”と言うんですかね。学ぶことがすごく多いので、終始ずっと柳沢さんの話を聞いてます。

ーー具体的にどういう学びがありますか？

高橋：「自分が話題の中心にいないと困る」ということを主張されているんですよ（笑）。そこまで言い切れてしまうエネルギーって凄いなと思って。それだけ人を引き寄せる力や愛嬌がある。きっと繊細なところもおありなんでしょうけれど、すごく強い人だと感じます。柳沢さん以外にも、いろんなジャンルの方たちが集まっていて。岸本加世子さんは僕の大好きな女優さんで、まさかご一緒できるとは思っていなかったので、とてもいい経験をさせていただいています。この撮影スピードの中で、皆さんがそれぞれ一瞬でキャラクターの強さを出してくださることは、作品にとっても、主演を務める僕にとっても、これ以上ない大きな支えになっています。

ーー“主演”という言葉がありましたが、高橋さんは現場の座長として、どのように作品を引っ張っていこうと考えていますか？

高橋：僕は、理想的な主演のあり方というのは「周りのキャラクターたちが主人公を語ることで、結果的に主演が形作られる」という構造だと思っているんです。そうでないと、周囲のキャラクターたちの存在感がどんどん薄れていってしまいかねない。優れた台本ほど、周りの人間が主人公をどう捉えるかによって物語がドライブしていくものですが、今回は僕のセリフの分量もかなり多い。そこを、皆さんが圧倒的なキャラクターの強さで埋めて、立体的にしてくださっています。

ーー本作のタイトルには「最後のヒーロー」という言葉が入っています。高橋さんにとっての「ヒーロー」と言える存在は誰ですか？

高橋：多くの人が声を揃えて「あの人はヒーローだ」と言うような象徴的な存在ではなく、僕にとってはもっと身近にいた人ですね。具体的に言うなら、僕の祖父がまさにヒーローでした。

ーーどのような部分に、ヒーロー像を重ねていたのでしょうか？

高橋：祖父は機械系に強くて何でも自分で作れる人だったんです。子供の頃、おもちゃの剣が欲しいと頼んだら、その場ですぐに木を削って作ってくれて。バイクのいじり方も、車の乗り方も、全部祖父が教えてくれました。僕の目には、何でも魔法のようにこなしてしまう、最高にカッコいいヒーローに映っていましたね。時代や社会の流れによっては、そのときそのときで“敵”とされてしまう人や、現代で言えば炎上してしまうような人もいます。彼らの中には、実は身を挺して何かを守ろうとしたヒーローもいるのかもしれない。けれど、それが正当に定義されるのは何十年も後だったりして、その頃にはもう時代が変わって「それって誰？」となってしまう。それが歴史の常なのかなとも思います。だからこそ、僕は世間の評価ではなく、自分にとっての身近な大切な人たちを、ずっと忘れないようにしていたいという気持ちが強いんです。

（取材・文＝宮川翔）