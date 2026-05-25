全国のセブン-イレブンに「Qoo10」監修韓国コスメコーナー　9月から順次展開

eBay Japanが手掛けるマーケット型総合ECモール「Qoo10」が、セブン‐イレブン・ジャパンと協業し、同モールで人気の化粧品を集めたキュレーションコーナー「Qoo10 Pick」を一部店舗を除く全国のセブン‐イレブンに9月下旬から順次設置する。

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同取り組みは、近年高まる消費者の実物確認ニーズを満たし、オフラインでの接点を増やしたいQoo10と、若年層の誘引を図りたいセブン-イレブンの思いが重なったため実現。Qoo10の購買データに基づくトレンド選定力に、セブン‐イレブンが持つ全国規模の店舗網・販売力を組み合わせることで、オンライン・オフライン両方で新たな購買体験を目指すという。

両者は昨年9月に一部店舗を対象にQoo10 Pickのテストを実施。8ブランド・24商品を販売し、その結果を踏まえ今回の全国拡大に至ったという。全国展開ではダーマコスメ「センテリアン24（Centellian24）」や「スキンアンドラブ（SKIN&LAB）」のほか、「エイオーユー（AOU）」、欧米や東南アジアなどに販路を広げる「スキンワンオーオーフォー（SKIN1004）」など韓国コスメをラインナップ。ミニサイズや限定カラーを販売し、トレンドの韓国コスメを手頃に試すことができる機会を提供する。各店舗では商品特徴とトレンド感を訴求する専用販促物を用意するほか、販売開始時期の9月には、Qoo10公式アプリと連動したプロモーションを予定しているという。