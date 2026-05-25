写真家・黄瀬麻以の個展「distracted driving 01」がHIKEで開催

写真家の黄瀬麻以が、個展「distracted driving 01」を東京・目黒のHIKEで開催する。会期は5月29日から6月7日まで。

【画像をもっと見る】

黄瀬は1984年京都生まれ。日本大学芸術学部写真学科を卒業後、フリーランスカメラマンとして雑誌や広告を中心に活動している。タイトルの「distracted driving」は、日本語で「脇見運転」を意味し、絶えず興味の矛先が移り変わっていく自身の性格になぞらえ、旅先で偶然目に留まった風景を「視線の記憶」として捉え、展示する。

作品はアメリカの街角、インドの雑踏、ネパールの山奥、ジョージアの道端、アイスランドのキャンプ地、ルワンダの農園といった世界の各都市で撮影。今後も自身の実験的なプロジェクトとして継続して取り組んでいくという。

◾️黄瀬麻以 個展「distracted driving 01」

会期：2026年5月29日（金）〜6月7日（日）

※6月4日を除く会期中は作家在廊予定

会場：HIKE

住所：東京都目黒区東山1-10-11

時間：13:00〜18:00

休廊日：火曜・水曜

電話：03-5768-7180