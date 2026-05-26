日経225先物テクニカルポイント（26日夜間取引終了時点）
26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比180円高の6万5460円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
67015.34円 ボリンジャーバンド3σ
65460.00円 26日夜間取引終値
65158.19円 25日日経平均株価現物終値
65083.03円 ボリンジャーバンド2σ
63150.71円 ボリンジャーバンド1σ
63064.00円 5日移動平均
62520.00円 一目均衡表・転換線
61805.00円 一目均衡表・基準線
61218.40円 25日移動平均
59286.09円 ボリンジャーバンド-1σ
57353.77円 ボリンジャーバンド2σ
57168.40円 75日移動平均
55421.46円 ボリンジャーバンド3σ
55112.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
51327.30円 200日移動平均
株探ニュース
67015.34円 ボリンジャーバンド3σ
65460.00円 26日夜間取引終値
65158.19円 25日日経平均株価現物終値
65083.03円 ボリンジャーバンド2σ
63150.71円 ボリンジャーバンド1σ
63064.00円 5日移動平均
62520.00円 一目均衡表・転換線
61805.00円 一目均衡表・基準線
61218.40円 25日移動平均
59286.09円 ボリンジャーバンド-1σ
57353.77円 ボリンジャーバンド2σ
57168.40円 75日移動平均
55421.46円 ボリンジャーバンド3σ
55112.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
51327.30円 200日移動平均
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