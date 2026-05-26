　26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比180円高の6万5460円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

67015.34円　　ボリンジャーバンド3σ
65460.00円　　26日夜間取引終値
65158.19円　　25日日経平均株価現物終値
65083.03円　　ボリンジャーバンド2σ
63150.71円　　ボリンジャーバンド1σ
63064.00円　　5日移動平均
62520.00円　　一目均衡表・転換線
61805.00円　　一目均衡表・基準線
61218.40円　　25日移動平均
59286.09円　　ボリンジャーバンド-1σ
57353.77円　　ボリンジャーバンド2σ
57168.40円　　75日移動平均
55421.46円　　ボリンジャーバンド3σ
55112.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
55065.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
51327.30円　　200日移動平均

株探ニュース