26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比2.0ポイント高の3943.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



4023.87ポイント ボリンジャーバンド3σ

3955.42ポイント ボリンジャーバンド2σ

3943.50ポイント 26日夜間取引終値

3942.57ポイント 25日TOPIX現物終値

3886.97ポイント ボリンジャーバンド1σ

3882.80ポイント 5日移動平均

3859.00ポイント 一目均衡表・転換線

3818.52ポイント 25日移動平均

3810.25ポイント 一目均衡表・基準線

3750.07ポイント ボリンジャーバンド-1σ

3741.65ポイント 75日移動平均

3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）

3681.62ポイント ボリンジャーバンド2σ

3674.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）

3613.17ポイント ボリンジャーバンド3σ

3446.79ポイント 200日移動平均



株探ニュース