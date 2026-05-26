　26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比2.0ポイント高の3943.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

4023.87ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3955.42ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3943.50ポイント　　26日夜間取引終値
3942.57ポイント　　25日TOPIX現物終値
3886.97ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3882.80ポイント　　5日移動平均
3859.00ポイント　　一目均衡表・転換線
3818.52ポイント　　25日移動平均
3810.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3750.07ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3741.65ポイント　　75日移動平均
3694.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3681.62ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3674.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3613.17ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3446.79ポイント　　200日移動平均

株探ニュース