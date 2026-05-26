TOPIX先物テクニカルポイント（26日夜間取引終了時点）
26日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比2.0ポイント高の3943.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
4023.87ポイント ボリンジャーバンド3σ
3955.42ポイント ボリンジャーバンド2σ
3943.50ポイント 26日夜間取引終値
3942.57ポイント 25日TOPIX現物終値
3886.97ポイント ボリンジャーバンド1σ
3882.80ポイント 5日移動平均
3859.00ポイント 一目均衡表・転換線
3818.52ポイント 25日移動平均
3810.25ポイント 一目均衡表・基準線
3750.07ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3741.65ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3681.62ポイント ボリンジャーバンド2σ
3674.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3613.17ポイント ボリンジャーバンド3σ
3446.79ポイント 200日移動平均
株探ニュース
4023.87ポイント ボリンジャーバンド3σ
3955.42ポイント ボリンジャーバンド2σ
3943.50ポイント 26日夜間取引終値
3942.57ポイント 25日TOPIX現物終値
3886.97ポイント ボリンジャーバンド1σ
3882.80ポイント 5日移動平均
3859.00ポイント 一目均衡表・転換線
3818.52ポイント 25日移動平均
3810.25ポイント 一目均衡表・基準線
3750.07ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3741.65ポイント 75日移動平均
3694.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
3681.62ポイント ボリンジャーバンド2σ
3674.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
3613.17ポイント ボリンジャーバンド3σ
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