　26日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比8ポイント安の836ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

873.19ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
849.43ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
843.39ポイント　　25日東証グロース市場250指数現物終値
836.00ポイント　　26日夜間取引終値
825.68ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
818.60ポイント　　5日移動平均
804.50ポイント　　一目均衡表・転換線
801.92ポイント　　25日移動平均
789.00ポイント　　一目均衡表・基準線
778.16ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
762.57ポイント　　75日移動平均
754.41ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
740.04ポイント　　200日移動平均
730.65ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
729.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
729.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

株探ニュース