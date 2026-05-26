26日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比8ポイント安の836ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



873.19ポイント ボリンジャーバンド3σ

849.43ポイント ボリンジャーバンド2σ

843.39ポイント 25日東証グロース市場250指数現物終値

836.00ポイント 26日夜間取引終値

825.68ポイント ボリンジャーバンド1σ

818.60ポイント 5日移動平均

804.50ポイント 一目均衡表・転換線

801.92ポイント 25日移動平均

789.00ポイント 一目均衡表・基準線

778.16ポイント ボリンジャーバンド-1σ

762.57ポイント 75日移動平均

754.41ポイント ボリンジャーバンド2σ

740.04ポイント 200日移動平均

730.65ポイント ボリンジャーバンド3σ

729.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

729.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）



株探ニュース