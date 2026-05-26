北海道発の7人組アイドルグループ「限りなく白く」が22日、東京・表参道GROUNDで単独公演を開催した。熱狂の余韻が冷めやらない終演後のバックヤード。自身にとって1カ月ぶりの東京遠征を果たした斉藤心春が直撃取材に応じ、愛おしい空間への感謝と、曲数を詰めたライブをやり切った手応えを語ってくれた。（推し面取材班）

学業の都合により、現在活動を一部制限している斉藤。26日発売の新曲「青春の種」のリリースイベント期間中ということも重なり、グループとしては頻繁に上京しているが、彼女は感慨深げにこう振り返る。

「私にとっては、東京で1カ月ぶりのライブでした。東京の皆さんのお顔が見られてすごく楽しかった。やっぱり東京にも私たちの居場所があるんだなって改めて感じられて、本当に嬉しかったです。今日はMCも楽しくお話しできました」

この日は1時間という短い時間の中で、全12曲を叩き込んだ。

「本当に曲数が多かったんですけど、みんな体力を切らすことなく最後までやり切れた。私自身も、そしてメンバーのみんなも、しっかり良いパフォーマンスを届けられたんじゃないかなと思います」と、その表情には確かな充実感がにじんでいた。

「青春の種」は、グループにとって初めての全国流通盤となる。いよいよ北海道から全国へと羽ばたく彼女たち。東京のステージが持つ意味を、斉藤は真っ直ぐに見据えている。

「東京で認知度を上げることが、全国的に広まっていく大きな一歩。今日来てくださった方はもちろん、もっともっと多くの人に私たちを知ってもらい、好きになってもらえるように頑張っていきたいです」

白地図のコンパスが示す道は北海道から東京、そして全国へと鮮やかに広がっていく。