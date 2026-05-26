北海道・札幌を拠点に活動する7人組アイドルグループ「限りなく白く」が22日、東京・表参道GROUNDで「限りある東京遠征単独公演 vol.7」に臨んだ。札幌から約820キロ離れた東京でのステージ。1時間というタイトな持ち時間で全12曲を叩き込み、従来のファンだけでなく、新規来場者をも巻き込む熱量で、表参道の地下を真っ白に染め上げた。（推し面取材班）

息つく間もなく駆け抜けたライブ終盤。楽曲は「舞台」。 力強いメッセージとともに、客席を巻き込んだ「オーオーオー」というコーラスが響き渡る。メンバーの動きに合わせて観客も右手を大きく左右に振り、フロアに完全な呼応が生まれた。

直前に披露された「夢の先には」。 7人が円陣のように肩を組み、指を右上に突き上げるその姿は、これから始まる快進撃を誓い合っているかのようだった。

そんな熱気を優しく包み込むように、「茜色の空」のイントロが流れる。 誰もが経験する別れの切なさや、大人への階段を登る痛みを歌ったエモーショナルなナンバーだ。

表参道の地下にあるライブハウスに、放課後の校舎から見上げたような、北海道の雄大な夕焼けが映って見えた。

ステージが茜色の照明に染まる中、 ♪「あの頃の僕は 何を信じていたんだろう...」――という歌い出しでノスタルジックな情景が立ち上がる。

斉藤心春、三浦あい、二葉優莉愛が伸びやかな歌声で空間を彩る。山田一十は言葉ひとつひとつを情感たっぷりに歌い上げた。

藍沢未羽はステージを広く使い、感傷を未来への推進力へと昇華させるような躍動感あふれるパフォーマンスで視線を釘付けにする。 星野ひまりはマイクを両手でぎゅっと力強く握りしめ、客席の一人ひとりと心を通わせるかのように真っ直ぐな視線を向けた。

♪ありがとうじゃもう足りないくらいに ―― そんな歌詞のメッセージを体現するかのように、斉藤と星野がそっと両手を合わせる。

亀子にかのソロパートで澄んだ歌声が響き渡った瞬間。今が初夏ということを忘れ、澄み切った茜色の空を描く秋へと誘い込まれた。

その夕暮れの余韻のまま、ライブは「一番星」へ。 ♪手を伸ばせ 君だけの一番星――。 情景は一気に夜へと変わり、聴く者を瞬く星空へと引き込んでいく。鮮やかなコントラストで会場のボルテージを最高潮へと引き上げ、ライブは一気にクライマックスへと駆け抜けた。

ステージ上ではその透明感で観客を魅了したが、実は開演前、二葉が衣装の襟を忘れるという“事件”が発生し、楽屋はちょっとしたドタバタ劇に包まれていた。札幌から約820キロ離れた東京への遠征ならではのハプニング。しかし、いざ幕が開けばそんな動揺を微塵も感じさせない熱のこもったパフォーマンスで、堂々とステージをやり切った。この等身大の素顔とステージでのタフさのギャップも、ファンを惹きつける理由の一つだろう。

MCでは、地元・北海道で一足先に報告されていた世界最大のアイドルフェス「TOKYO IDOL FESTIVAL（TIF）」への出演を2年ぶりに決めたことを、改めて東京のファンへ直接報告。山田が「私たちを見ていて良かったと思ってもらえるようにたくさんのことに挑んでいきます」と決意を述べると、 会場は、温かい祝福の拍手に包まれた。

さらに、藍沢がTIF2026のPR大使決定戦に出場することにも触れ、「アイドルの良さをPRしたい。貢献したい」と、大舞台に向けた強い決意を語った。

グループを取り巻く熱気は、この夏に向けてさらに加速していく。 26日には初の全国流通盤となるシングル「青春の種」をリリース。夏本番に入ると、岐阜県関ケ原町で開催される大規模野外フェス「関ケ原唄姫合戦2026」への参戦に加え、事務所の先輩であり北海道のアイドルシーンをけん引する「タイトル未定」がホストを務める「A Villa idol festival HOKKAIDO 2026」（安平フェス）への出演も控える。

何者にも染まっていない、余白たっぷりの7人が描く物語。

この日のライブを締めくくった「白地図のコンパス」で、亀子は真っ直ぐな瞳で力強くこう歌い上げた。

♪まだまだプロローグ――と。

東京で響かせた熱狂と、表参道に映した茜色の空。 7人がこれからどんな白地図を描き、青春の続きを描きにいくのか。その終わらない物語のプロローグをこれからも我々は目撃していく。

【セットリスト】

2026年5月22日（金） 東京・表参道GROUND

限りなく白く「限りある東京遠征単独公演 vol.7」

輝雪

プロローグ

MC -

Stray Fish

blindly

Why White?

青春の相対論

碧色の夏

夢の先には

MC -

舞台

茜色の空

一番星

白地図のコンパス

MC -