北海道発の7人組アイドルグループ「限りなく白く」が22日、東京・表参道GROUNDで単独公演を開催した。熱狂の余韻が冷めやらない終演後の楽屋。ステージで情感豊かな歌声を響かせた山田一十が直撃取材に応じ、ライブの確かな手応えと迫る夏への決意を語ってくれた。（推し面取材班）

札幌から遠く離れた東京でのステージ。熱気で埋まったフロアを見渡し、山田は充実の笑みをこぼしていた。

「結構後ろの方まで来てくださっていたし、皆さんの声もちゃんと聞こえていました。北海道を拠点にしているけれど、東京でもいつも温かく、単独公演で皆さんがいてくれる。毎回、本当にありがたい気持ちでいっぱいになります。今日もそうでした」

グループは26日に初の全国流通盤「青春の種」をリリースし、夏には「TIF2026」をはじめとする大舞台が次々と控える。躍進の時を迎える中、道外のファンへ何をアピールしていくのか。山田は真っ直ぐな視線で前を向く。

「メンバーみんなが大事にしているものがここにあって、それが『限りなく白く』の良さとして表れていると思うんです。これから夏に向けて大きいことがたくさんあるので、それを経て、皆さんと一緒に『限りなく白く』を作っていけたら嬉しいですね」