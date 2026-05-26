【猫背リセット】後ろ姿がなんだか老け見え…。40代以降の“背中ライン”整え習慣
「太ったわけじゃないのに、なんだか後ろ姿が重たく見える…」と感じていませんか？40代以降は、スマホやデスクワークの影響で胸まわりが縮こまりやすく、背中も丸まりがちに。すると、肩まわりに厚みが出て見えたり、全身までどこか疲れた印象に見えやすくなります。
今回紹介するのは、ヨガの基本ポーズ【ブジャンガアーサナ】をベースにした、背中まわりをやさしく整えるエクササイズ。胸を心地よく開きながら、後ろ姿をすっきり見せたい人にもおすすめです。
【STEP１】うつ伏せになり、首と肩の力を抜く
【STEP２】胸を“前へ”引き出すように上半身を持ち上げる
息を吸いながら、背中の筋肉を使って胸をゆっくり前へ引き出します。腕で強く押し上げるのではなく、“胸骨を前へ滑らせる”イメージ。骨盤と脚は床につけたまま、肩甲骨を軽く寄せるように意識します。上半身を持ち上げた状態で、呼吸を止めずに３〜５呼吸（30秒間）キープしましょう。
▶効かせるコツ
高く反ろうとしすぎず、“胸を開く感覚”を優先するのがコツ。肩がすくんだり、あごが上がりすぎたりすると首に負担が集中しやすくなるため注意しましょう。無理に頑張るより、“呼吸しやすい位置”を探すくらいが目安。力みが抜けると、背中まわりも自然に整いやすくなります。
姿勢の変化は、正面より“後ろ姿”に表れやすいもの。背中まわりが整うと、Tシャツや薄手トップスも軽やかに見えやすくなります。ぜひ無理のない範囲で続けてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はヨガインストラクター、ピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に、編集部にて構成しています
🌼背中の厚み感で損してない？40代から始めたい“姿勢リセット習慣”