【牡牛座】週間タロット占い《来週：2026年6月1日〜6月7日》の総合運＆恋愛運

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来週（2026年6月1日〜6月7日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。

🌼【今週の12星座占い】2026年5月25日〜5月31日｜総合運＆恋愛運TOP３

『恋愛面以外では厄介な人が減るでしょう』


｜総合運｜　★★★☆☆


一つ一つの事が、自分が思い描いている理想の方に進んでいくようです。行動や選択の取り方次第では、収入アップにも繋がるでしょう。仕事や公の場では側にいて様々なことをコントロールしてくる人がいます。その人がいてくれることで、足を引っ張ってくる人が減るでしょう。

｜恋愛運｜　★★☆☆☆


面倒な問題が起きる前に、どう根回しをしていくかが課題になってきます。放置したり流されたりして、トラブルになると相手に怒られるでしょう。シングルの方は、最近様々なことを諦めた人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がかなりプラス思考に変わります。

｜時期｜


6月5日　こだわりを減らせない　／　6日6日　嬉しい発見

｜ラッキーアイテム｜


ピクニック

ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞