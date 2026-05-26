【牡牛座】週間タロット占い《来週：2026年6月1日〜6月7日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月1日〜6月7日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月25日〜5月31日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面以外では厄介な人が減るでしょう』
｜総合運｜ ★★★☆☆
一つ一つの事が、自分が思い描いている理想の方に進んでいくようです。行動や選択の取り方次第では、収入アップにも繋がるでしょう。仕事や公の場では側にいて様々なことをコントロールしてくる人がいます。その人がいてくれることで、足を引っ張ってくる人が減るでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
面倒な問題が起きる前に、どう根回しをしていくかが課題になってきます。放置したり流されたりして、トラブルになると相手に怒られるでしょう。シングルの方は、最近様々なことを諦めた人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がかなりプラス思考に変わります。
｜時期｜
6月5日 こだわりを減らせない ／ 6日6日 嬉しい発見
｜ラッキーアイテム｜
ピクニック
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞