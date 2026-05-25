「送っていくよ」が増える。男性が本命にだけ見せてくれる“特別対応”
「送っていくよ」「駅まで一緒に行く？」
帰り際、自然にそんな言葉を口にする男性っていますよね？男性は本命相手に対して、“別れた後の動き方”が自然と変わっていきます。
途中で終わりにしたくない
男性は本命相手には、「じゃあまたね」であっさり終わりません。少しでも長く一緒にいようとして、駅まで送ったり、帰り道を気にしたりするでしょう。ここには、“離れる時間を少しでも遅らせたい”という思惑が隠れています。興味が薄い相手には、ここまで自然に動きません。
“無事に帰るまで”を気にする
男性は本命相手には、別れた後も意識が続いています。「着いたら連絡して」「ちゃんと帰れた？」と確認したくなるもの。これは単なる礼儀ではなく、男性にとって“最後まで気を抜けない状態”である証拠です。
帰り際ほど“優しくなる”
男性は本命相手には、別れ際に気遣いが増えます。寒くないか、疲れていないか、荷物は重くないかなど、小さなことを自然に気にしてくれるはずです。ここには、“また会いたい相手だからこそ大事にしたい”という気持ちが込められているでしょう。
本命サインは、一緒にいる時間だけに出るわけではありません。“別れる瞬間の行動”にも本音はかなり表れます。どこまで自然に気にかけ続けているかをぜひ観察してみてください。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼言葉だけじゃないから信用できる。男性が「本命女性だけ」にする行動