実は“脈なし”という可能性も。男性がしがちな「思わせぶりな行動」３選
気になる男性の行動に「私を好きってこと？」と翻弄されたことって誰しもあるでしょう。
そこで今回は、そんな男性がしがちな「思わせぶりな行動」を紹介。
実は“脈なし”という可能性を秘めているので、ぜひチェックしてみてください。
｜「可愛い」という言葉
気になる男性から「可愛い」と言ってもらえると、思わず脈アリかも感じてしまうもの。
でも、「可愛い」と言っておけば、女性は機嫌良くしてくれると考える男性も少なからずいます。
なので、「可愛い」と言われても、必ずしも好意や恋心があるわけではないことを頭に入れておきましょう。
｜身体の距離感
身体の距離感が妙に近い男性っていませんか？
それが気になる男性だと、どうしても「自分に好意を持ってくれているのでは？」と感じてしまうものです。
でも、身体の距離感は人それぞれの感覚の問題でもあり、女性としては「近い」と感じる距離感が男性にとっては「普通」ということもあります。
そういう男性には、他の女性と会話している時の姿や表情を観察して、その時の距離感を確かめるようにしましょう。
｜ハートの絵文字やスタンプ
あまり男性はハートの入った絵文字やスタンプを使わないというイメージを持っていませんか？
そんな中、気になる男性がハートの入った絵文字やスタンプをLINEのやり取りで使ってくると、思わず脈アリと感じてしまうもの。
でも、誰にでもハートの入った絵文字やスタンプを使う男性も中にはいるのです。
特に女性の友達が多い男性や恋愛経験の豊富な男性ほど、その傾向は高いと言えるので、早とちりしないように注意しましょう。
女性からすると脈アリと勘違いしそうな行動を無意識にする男性は少なくありません。
今回紹介した３つは特にありがちなので、ぜひ頭に入れておいて翻弄されないように注意していきましょうね。
🌼ほぼ恋愛成就しないでしょう。男性がハッキリ出してる「脈なしサイン」