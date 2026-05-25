「会えない時間、何してるの？」不倫中、心が苦しくなってしまう瞬間
不倫関係では、“会っていない時間”の不安が大きくなりやすいもの。不倫相手の彼から連絡が来ないと、彼が今「誰と何をしているのか」と考えてしまうという女性は少なくありません。
相手の彼の日常が見えない
普通の恋愛なら自然に共有できることでも、不倫関係では見えない部分が多くなります。休日の過ごし方や夜の予定、家でどんな時間を過ごしているのかなどを想像するしかないでしょう。でも、それを想像すると同時に不安やモヤモヤも大きくなっていきます。
“連絡のない時間”に気持ちが引っ張られる
返信が来ない。既読もつかない。それだけで、「今は家族といるのかな」「もう気持ちが冷めたのかな」と考え始めてしまうものです。会っている時間より、“連絡がない時間”の方が感情を消耗するケースも少なくありません。
“比較できない関係”だから不安が強くなる
不倫は通常の恋愛のように堂々と関係を確認し合えないからこそ、小さな変化にも敏感になりやすくなります。「自分は相手にとってどんな存在なんだろう」の答えが見えにくい状態が、不安を強くしていくでしょう。
不倫関係では、“会っていない時間”に苦しくなる人は少なくありません。だからこそ大切なのは、相手が何をしているかを追い続けることではなく、自分の気持ちがどれだけ振り回されているかに気づくこと。それが関係を見直すきっかけになることもあります。 ※画像は生成AIで作成しています
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