「なんで部屋がごちゃついて見える？」大人世代が見直したい“色数”の問題
ちゃんと片づけているはずなのに、なぜか部屋がスッキリ見えないと感じたことはありませんか？収納を増やしても整わない。SNSで見るような“落ち着く部屋”にならない――そんな時に見直したいのが、“物の量”より“色数”です。
最近のインテリアは、“映える部屋”より、“視界が疲れにくい空間”がトレンド。特に大人世代は、色が多いだけでも“なんとなく落ち着かない”と感じやすくなることがあります。
“色が多い部屋”は、視界が忙しくなりやすい
部屋がごちゃついて見える原因は、単純に“物が多い”からとは限りません。例えば、ティッシュケース、収納ボックス、本の背表紙、ファブリックの色。ひとつひとつは気にならなくても、視界に入る色が増えるほど、空間の情報量は自然と多くなっていきます。
特に大人世代は、以前より“強い色”や“色数の多さ”に疲れを感じやすくなることも。片づいているのに落ち着かない部屋は、“収納不足”ではなく、“視界の忙しさ”が原因になっているケースも少なくありません。
最近は、真っ白で統一した空間より、ベージュ、グレージュ、木目など、“自然になじむ色”をベースに整える人も増えつつあります。まずは、“色を増やしすぎない”だけでも、部屋の空気感はかなり変わるでしょう。
“生活感を消す”より、“色を整える”が今っぽい
以前は、“隠す収納”や“生活感ゼロ”の空間が人気でした。でも最近は、ホテルライクに作り込みすぎるより、“ちゃんと暮らしているのに落ち着いて見える部屋”の方が支持される流れに変わっています。
例えば、収納ケースやティッシュケースを同系色にそろえる。ラベルの主張が強い日用品は、目立ちにくい色へ置き換える。それだけでも、部屋の印象はかなり変わりやすいもの。特に2026春夏は、“強いコントラスト”より、“やわらかくつながる配色”がインテリアでもキーワードです。ベージュや生成り、淡いグレーなどをベースにすると、“整えすぎない落ち着き”が出やすくなります。
“色を減らす”だけで、空気は変わる
部屋を整えようとすると、つい収納や片づけに意識が向きがち。でも実際は、“視界に入る色”を少し減らすだけで、空間の印象はかなり変わります。例えば、柄の多いクッションを減らす。本の背表紙をそろえる。細かい小物を出しっぱなしにしない。そんな小さな変化だけでも、“なんとなく落ち着かない”感覚がやわらぎやすくなることがあります。
大人世代のインテリアは、“頑張って整える”より、“自然に落ち着ける”ことが大切。まずは部屋の中で、“色が多い場所”を少しだけ静かにしてみると、暮らしの空気も変わって見えるかもしれません。
片づけても部屋がスッキリ見えない時ほど、“収納”だけでなく、“色の多さ”を見直してみるのがおすすめ。大人世代の部屋づくりは、“整えすぎない静けさ”が、心地よさにつながっていくのかもしれません。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※記事はインテリア・整理収納・色彩設計の一般的知見を参考に編集部で構成しています
🌼生活感を隠してすっきり見え。大人のリビングで見直したい“収納の置き方”