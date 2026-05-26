全仏オープン

テニスの4大大会・全仏オープン（OP）は、現地時間24日にフランス・パリで開幕した。会場には世界的ハリウッド俳優が駆け付け、思わぬハプニングに遭遇。本人も驚きの出来事に反響が広がった。

咄嗟にキャッチした。

コートに熱い視線を送っていたのは俳優のラッセル・クロウ。もみ上げから顎にかけて髭を蓄え、肩付近まで伸びた長髪姿で観戦した。サングラス越しに試合を見つめていた中、突然目の前にボールが。片手で器用にキャッチすると、隣の女性と目線を合わせて思わず微笑んでいた。

本人はXで「ローラン・ギャロスで試合最後のボールをキャッチすることになるなんて、誰が想像しただろう…ハハ…。SK・ウォーン、MD・クロウ、それに親父に電話したいところだけど…まあいいか、たぶんもうみんな知ってるだろうね」と綴り、キャッチしたボールと共に納まった写真も添えた。

テニス4大大会で起きたまさかの出来事は瞬く間に反響を呼び、海外ファンから様々な反応が寄せられていた。

「ナイスキャッチ。サインももらった？」

「テニスのコロッセオで、グラディエーターがテニスを楽しんでいる」

「映像を見た時AIかと思った！」

「ベストとスーツの組み合わせが完璧！ お見事！」

「それを“キャッチ”と言うのはちょっと違うかも。ボールに当たって、ようやくなんとか捕まえただけって感じだね（笑）」

「ハハ…最高だよ、マキシマス」

「彼はアカデミー賞を取って、それにテニスボールまで手に入れた…世の中には運のいい人もいるもんだね」

「うわ、すごい！ さすがラッセル！」

「グラディエーターはまだ健在だね」

全仏オープンは、24日から6月7日にかけてフランス・パリのスタッド・ローラン・ギャロスで開催。クレーコート（赤土）での激闘とともに、会場外の出来事でも多くの話題を提供してくれそうだ。



（THE ANSWER編集部）