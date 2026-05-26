SNSで報告

米大リーグ・ブルージェイズに吉報が舞い込んだ。球団で野球運営部門補佐を務める加藤豪将氏が日本時間25日、妻の第一子妊娠を発表。画像を添えた投稿にファンから祝福が贈られている。

加藤氏は、ベースにピンクの小さなシューズとバット、グラブが置かれた画像を公開。グラブに収まった2個のボールには「ベイビー・ガール」と英語で書かれている。第一子は女の子のようだ。

加藤氏は自身のXとインスタグラムに「2026年秋に家族がひとり増えます 元気に会える日を楽しみにしています！」と記して実際の画像を投稿。ファンからは「奥様、お身体大事に過ごしてくださいね」「秋が待ち遠しいですねぇ」「おおお！ おめでとうございます」「きゃーーおめでとう！！ いつかその子にも、北海道を見せてあげてほしい」「TLこういうほっこりニュースで溢れて欲しい」などの声が上がっていた。

加藤氏は、13年にヤンキースからドラフト2巡目で選出され、22年にブルージェイズでメジャーデビュー。日本ハ ムで引退という異例キャリアの持ち主として知られている。

昨季はア・リーグを制したブルージェイズ。ワールドシリーズではドジャースに敗れたものの、今季から岡本和真内野手がプレーするなど日本での注目度も高まっている。



（THE ANSWER編集部）