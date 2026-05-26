タレントの中山秀征が24日、自身のインスタグラムを更新。初めて訪れたロンドンでのショットを公開した。



【写真】ロンドンの街をバックに2ショット めちゃ絵になる夫婦

日本テレビ系「シューイチ」を早めの夏休みで欠席していた中山。「シューイチ土曜日曜とお休みさせていただき 初めてロンドンにやって来ました!! 街並みも素敵ですね」と、ユニオン・ジャック(国旗)が飾られたストリートで撮影した写真を添えて報告した。



「プラダを着た悪魔」や「ウィキッド」の名前を挙げて、ミュージカルも堪能したことを明かす。「どちらも素晴らしい!! これぞエンターテイメント!! 楽しかった」と記した。キャップ姿にデニム、斜めがけのポーチのカジュアルな出で立ちは古き街並みにマッチ。表情からも楽しんでいることがうかかがえる。



妻で元宝塚女優の白城あやかもバックにロンドンバスが写る街中でのショットとともに、「ロンドン ぶらぶら～」とインスタグラムに投稿。夫の中山と同様にミュージカルにも触れ、さらに「いざ 四男が学ぶ 学校へ」とつづり、「この教会で卒業セレモニー」と続けた。



白城は20日にも「#旅 に出まして」と題し、英国を訪れていることを伝えている。ミュージカル観劇やイングリッシュブレックファーストを味わったことを記し、「久しぶりで 美味しい～ 懐かしい～ 気持ちイイ～」と記していた。



中山は1967年生まれ、群馬県出身。白城も同年生まれで東京都出身。2人は1998年に結婚し、4人の男の子を授かっている。99年に誕生した長男・中山翔貴、03年生まれの次男・中山脩悟はともに俳優として活躍している。脩悟は3月27日のインスタグラムで大学卒業を報告。三男と四男は22年から英国へ留学している。



（よろず～ニュース編集部）