ドジャースの強さは「天井の高さ」よりも「底の高さ」 ド軍救援陣の歴史的記録に地元メディアも感嘆「他の球団とは違う」
スコットの好調はチームにとって大きなプラス材料だ(C)Getty Images
今季好調チーム同士によるカード、ドジャースとブルワーズの3連戦は2勝1敗でドジャースが勝ち越し。初戦で黒星を喫したドジャースは2戦目に佐々木朗希、3戦目には山本由伸がそれぞれ先発マウンドに登り、いずれも好投しチームの白星に貢献した。また、この3連戦を終えドジャース救援陣の働きも大きくクローズアップされている。
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現地時間5月12日のジャイアンツ戦から、この日のブルワーズ3戦目にかけ、ドジャース救援陣は38イニングで無失点を継続。新加入の守護神、エドウィン・ディアスが右肘手術のため離脱している中でも、各リリーフ投手は高い安定感を誇っている。佐々木が3勝目を挙げたブルワーズ2戦目では、6回以降、アレックス・ベシア、カイル・ハート、タナー・スコット、ジョナサン・ヘルナンデスがリレーを繋ぎ、許した安打はわずか1安打だった。また翌日も、山本の後を受けたウィル・クライン、スコットが終盤の2イニングをパーフェクトに抑えている。
盤石の内容でチームの躍進を後押しするドジャース救援陣に各メディアも注目。スポーツサイト『CLUTCHPOINTS』では、38イニング無失点という記録について、「これは歴史的な数字でもある」と評しており、「2017年のインディアンス（現ガーディアンズ）以来となる、救援陣による最長の連続無失点記録だ」などと説明している。
また、ドジャースの情報を発信する『DodgersWay』では、その活躍ぶりとともに、投手陣の厚みをフォーカス。ディアスの不在にも触れながら、「他の多くの球団は主力選手が故障すれば一気に戦力が崩れる。しかしドジャースは違う。組織のあらゆる層に代役戦力を備えており、負傷者リストの状況に関係なく、優勝レベルを維持できる体制を整えている」と綴っている。
さらに同メディアは、「人々はドジャースの『天井の高さ』に注目しがちだが、本当に大きな強みはどれだけ苦しい状況でも大崩れしない『底の高さ』にあるのかもしれない」などと指摘。ベースとなる戦力のクオリティを強調している。
救援陣が無失点を継続している期間、ドジャースの戦績は9勝3敗と白星が大きく上回る。主力選手の故障者を抱えながらも、グラウンドに立つ選手それぞれが自らの役割をしっかりと果たすことで、チームに大きな勢いをもたらしている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]