国土交通省作成の悲惨すぎるデータ「町からコンビニが消滅する」人口のボーダーラインをご存じですか

日本の人口減少を分析した『未来の年表』シリーズの著者で、ジャーナリストの河合雅司氏によれば、都市部のほうがインフラの老朽化が進んでいるという。東京23区に加え横浜、名古屋、京都、大阪、神戸の五大都市は早くインフラが整備されたぶん、老朽化も早いというわけだ。

「老朽化の進むインフラは水道や道路のほか、トンネルや橋、ガス管など多岐にわたります。なかでも、あまり知られていないのが電気です。山奥まで張り巡らされた送電線8万kmと鉄塔24万基は今後更新ラッシュになり、鉄塔は毎年1000基に上る。現在6000人弱の技術者で維持するのは難しいでしょう」（河合氏）

だが、それだけではない。インフラにより深刻な影響を与えるのは、老朽化よりも人口減少だという。

【前編記事】『次に道路が陥没するかもしれない【危険な下水管だらけ】自治体ランキング…ワースト１位は「意外な人気エリア」』よりつづく。

水道料金値上げラッシュになるのは「このエリア」

「地域住民が少なくなると、そのインフラを維持するおカネを捻出できなくなります。たとえ維持できても、より少ない住民でメンテナンス費を賄うため、1軒あたりの使用料は高くなります」（河合氏）

すでに、各地では水道料金の値上げが始まっている。世界的会計事務所である「EYJapan」と水の安全保障戦略機構が共同で発表した資料によれば、給水人口が10万人未満になると、水道料金が1.5倍になる可能性が高まる。1万5000人未満では料金を2倍以上にせざるをえない水道会社が14％、1.5〜2倍にせざるをえない水道会社が26％に及ぶと予測されている。

特に値上げ率が高まると予測されるのは、人口減少率が高い、または人口密度が低い北海道・四国・中国地方だという。

生活を支えるインフラは、何も水道や電気だけとは限らない。今後は、生活に必須のサービス施設が消える地域が増えていくことも予測されている。

「地域の人口が減ると、経営的に自立困難になって撤退するサービス施設が増えるでしょう。その地域の病院やコンビニ、銀行や郵便局といった生活に欠かせないサービスが徐々に消えていく。そうなれば、不便を通り越して生活そのものが難しくなります。

すでに、ガソリンを給油するためにはるか遠くの給油所まで行かなければならない地域は広がっている。理髪店が閉店してしまい、運転免許証を返納した高齢者が、往復の交通費に1万円をかけて散髪に行くといった笑えない話もあります」（河合氏）

10年後、690もの自治体が「生活インフラ崩壊」

この問題についても、国土交通省が興味深い資料を公表している。「サービス施設の立地する確率が50％及び80％となる自治体の人口規模」という、サービス施設が成り立たなくなる人口を調査した資料だ。これをもとに作成したのが下図である。

たとえば、ある地域の人口が5万人未満になると、総合スーパー、結婚式場、有料老人ホームなどが50％の確率で消えることになる。同様に、6500人未満になると銀行や訪問介護事業などが消える可能性が高まる。さらに、およそ2000人未満になると、診療所や歯医者、はてはコンビニまで消えてしまう。

「生活インフラ」が崩壊し、多くの住民の生活が難しくなる地域について、河合氏が解説する。

「自治体の人口が1万人残っているかどうかが、1つの基準になります。1万人未満になると、その地域のインフラの維持が難しくなるうえ、生活に必須の医療機関が閉鎖する可能性が高まるからです。

公立病院は、民間では成り立たない場所に立地するケースが多く、83％が赤字です。もちろん、1万人未満でも診療所は残るかもしれません。しかし、ケガや病気の種類によっては手術や通院ができず、遠方の病院に行かざるをえなくなるでしょう」

国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、人口1万人未満の自治体は、約10年後の'35年には全国で36・9％に増え、'45年には4割を超える。つまり、全国の約690もの自治体に、生活インフラが崩壊する危機が訪れるというわけだ。

生活に必要なサービス施設が残る地域は、都市部や県庁所在地、その周辺部だけになっていく。10年後の日本では、人口が多い街に集まって住むしかなくなり、「田舎」という言葉が死語になってしまうのかもしれない。

【こちらも読む】『3位は京都府、2位は神奈川県、ワースト1位は…？都道府県「インフラ崩壊」ランキングを一挙公開』

「週刊現代」2026年5月25日号より

【こちらも読む】3位は京都府、2位は神奈川県、ワースト1位は…？都道府県「インフラ崩壊」ランキングを一挙公開