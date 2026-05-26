柏木由紀、“10万人に1人”難病との闘いで実感した本音「AKB48に戻りたい」→病室で踊れるまで元気に
元AKB48でタレントの柏木由紀が、ABEMAのニュース番組『ABEMAエンタメ』（毎週月〜金曜 後11：00）の企画「Re:MAKE 〜拝啓、あの頃の君へ〜」に出演。難病との闘いの最中で実感した、AKB48への当時の思いを明かした。
【動画】10万人に1人の難病…発覚前には卒業望む声に葛藤していたと語る柏木由紀
AKB48の中心メンバーとして活動を続ける中、20代後半になると「いつ卒業するの？」という声も増えていった柏木。そんな中、秋元康氏から「30歳までいてみたら？」と言葉をかけられ、「AKB48にいられる理由が見つかった」と感じた矢先、10万人に1人とも言われる「脊髄髄内腫瘍」が発覚した。
手術後は「歩くこともままならないし、ご飯を食べたり、何かを持つこともできなくて…」と困難な状況に追い込まれ、「辞めるきっかけもなかったし、そういう運命だったのかな」と感じていたという。
しかし、入院中にテレビで“自分のいないAKB48”を見たことで、「早くAKB48に戻りたい」と強く思ったと告白。「『AKB48を見て元気をもらえる』『歌を聴いて元気になれます』と言ってもらうことがあったけど、それを初めて自分が実感した」という柏木は、「そこから自分も病院の先生もびっくりするぐらい急に元気が出てきた」「病室でAKB48の曲を踊れるぐらい元気になった」と振り返った。
その後、およそ2年間活動を続けた柏木は、「もうAKB48でやり残したことがないと思えたから」と、グループ卒業を決意。現在もソロアイドルとして活動を続けている。
【動画】10万人に1人の難病…発覚前には卒業望む声に葛藤していたと語る柏木由紀
AKB48の中心メンバーとして活動を続ける中、20代後半になると「いつ卒業するの？」という声も増えていった柏木。そんな中、秋元康氏から「30歳までいてみたら？」と言葉をかけられ、「AKB48にいられる理由が見つかった」と感じた矢先、10万人に1人とも言われる「脊髄髄内腫瘍」が発覚した。
しかし、入院中にテレビで“自分のいないAKB48”を見たことで、「早くAKB48に戻りたい」と強く思ったと告白。「『AKB48を見て元気をもらえる』『歌を聴いて元気になれます』と言ってもらうことがあったけど、それを初めて自分が実感した」という柏木は、「そこから自分も病院の先生もびっくりするぐらい急に元気が出てきた」「病室でAKB48の曲を踊れるぐらい元気になった」と振り返った。
その後、およそ2年間活動を続けた柏木は、「もうAKB48でやり残したことがないと思えたから」と、グループ卒業を決意。現在もソロアイドルとして活動を続けている。