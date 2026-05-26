須田亜香里、胸元開け妖艶な視線 6・25に旅フォトブック発売
元SKE48でタレントの須田亜香里（34）が、6月25日に発売されるG−STYLEの旅フォトブック、VISUAL ART PHOTOBOOK『アカリノアルヒ』に登場。胸元を開け、妖艶な視線を向けるショットなどが公開された。
【別カット】下唇が… 妖艶な視線を向ける須田亜香里
この本は、海外を舞台に、様々な景色の中、タレントが実際に楽しみ、体験する姿を収めたフォトブックとなっている。今回はニュージーランドの「クライストチャーチ」を舞台に、須田が現地の大自然や人気のワイナリーを訪れる壮大な作品となっている。
出版社に「スケジュールが可能であれば、好きな国を選んでも良い」と言われたところ、最後まで絞り切ることができず、あみだくじで行き先を決めて撮影に挑んだ。
「海外渡航の行き先って普段こうやって決めているんですか？」と、本人も驚きの様子の中、撮影は無事に行われた。フォトブックの発売を記念して、6月20日に名古屋・ジュンク堂書店 名古屋店、同21日に東京・書泉ブックタワー、同27日に大阪・TSUTAYA EBISUBASHIの3都市で発売記念イベントを開催する。
【別カット】下唇が… 妖艶な視線を向ける須田亜香里
この本は、海外を舞台に、様々な景色の中、タレントが実際に楽しみ、体験する姿を収めたフォトブックとなっている。今回はニュージーランドの「クライストチャーチ」を舞台に、須田が現地の大自然や人気のワイナリーを訪れる壮大な作品となっている。
「海外渡航の行き先って普段こうやって決めているんですか？」と、本人も驚きの様子の中、撮影は無事に行われた。フォトブックの発売を記念して、6月20日に名古屋・ジュンク堂書店 名古屋店、同21日に東京・書泉ブックタワー、同27日に大阪・TSUTAYA EBISUBASHIの3都市で発売記念イベントを開催する。