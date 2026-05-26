生後7日目のハンサムベビー、1年間の変化に340万再生「こんなに変わる!?」「見える…イケメンになる未来が…」
生後7日目にして切れ長の目と高い鼻筋。そんなクールな顔立ちの赤ちゃんの成長記録を収めた動画に340万回再生を超える反響があり、「お顔って1年でこんなに変わるんですね」「イケメンになる未来が見える…！」「20年後に会いたい〜」など、多くの反響が寄せられている。現在１歳３ヵ月になる息子さんの成長記録を、“顔変わりすぎベビー”として投稿しているママに話を聞いた。
【写真】ハンサムベビー、1年後は…？
■記録で気付いた大きな成長と変化
――生後間もない頃のクール系から、たった１年でキュートなお顔立ちに変貌された息子さん。そのビフォーアフターを収めた成長記録が人気を博しています。まずは、投稿を始めたきっかけについてお聞かせください。
「投稿のきっかけは、Instagramで見かけた赤ちゃんのビフォーアフターリールでした。その内容がとても素敵だったので『うちの子でも作ってみたい！』と思ったんです」
――実際に動画を作られてみていかがでしたか？
「たった１年なのに、並べてみると想像していたよりたくさん成長と変化があって、驚きでした」
――投稿には、すっと通った鼻筋に「こんな鼻の高い赤ちゃんはじめてみた！」と驚きの声も寄せられていました。ママ的に、息子さんのお顔立ちはどなた似だと思いますか？
「顔立ちは、ほぼパパ由来ですね！ 特に鼻はパパのコピーと言ってもいいぐらい似ているので、私も毎日息子の顔を見ながら『そっくりだな〜』と思っています（笑）」
――現在１歳３ヵ月になられる息子さん。活発になられるころかと思いますが、いま感じている育児のお悩みについてお聞かせください。
「土日はパパがいますが、平日はワンオペなので、体力が有り余っている息子をどうやって満足させるか…でしょうか。毎日が勝負といった感じです（笑）」
――健やかに成長されている証拠ですが、大変ですよね。何か対策はされていますか？
「とにかく外に出るのが大好きな子なので、毎日いろいろな場所へお出かけして、たくさん遊ばせるようにしています」
――最後に子育てのモットーをお聞かせください。
「とにかく元気で健康に育ってくれることが一番です！ 毎日バタバタですが、たくさん笑って、のびのび育ってくれたら嬉しいなと思っています」
【写真】ハンサムベビー、1年後は…？
■記録で気付いた大きな成長と変化
「投稿のきっかけは、Instagramで見かけた赤ちゃんのビフォーアフターリールでした。その内容がとても素敵だったので『うちの子でも作ってみたい！』と思ったんです」
――実際に動画を作られてみていかがでしたか？
「たった１年なのに、並べてみると想像していたよりたくさん成長と変化があって、驚きでした」
――投稿には、すっと通った鼻筋に「こんな鼻の高い赤ちゃんはじめてみた！」と驚きの声も寄せられていました。ママ的に、息子さんのお顔立ちはどなた似だと思いますか？
「顔立ちは、ほぼパパ由来ですね！ 特に鼻はパパのコピーと言ってもいいぐらい似ているので、私も毎日息子の顔を見ながら『そっくりだな〜』と思っています（笑）」
――現在１歳３ヵ月になられる息子さん。活発になられるころかと思いますが、いま感じている育児のお悩みについてお聞かせください。
「土日はパパがいますが、平日はワンオペなので、体力が有り余っている息子をどうやって満足させるか…でしょうか。毎日が勝負といった感じです（笑）」
――健やかに成長されている証拠ですが、大変ですよね。何か対策はされていますか？
「とにかく外に出るのが大好きな子なので、毎日いろいろな場所へお出かけして、たくさん遊ばせるようにしています」
――最後に子育てのモットーをお聞かせください。
「とにかく元気で健康に育ってくれることが一番です！ 毎日バタバタですが、たくさん笑って、のびのび育ってくれたら嬉しいなと思っています」