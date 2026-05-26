生きたまま「死体安置所」に運ばれた「戦闘機搭乗員」が、エンジン停止の危機から九死に一生を得たワケ

私は戦争体験を持つ多くの元パイロットへインタビューを重ねてきたが、乗機が撃墜され、あるいは墜落したときの話ができる人は多くない。言うまでもなく、飛行機が墜ちることは、大抵の場合、死に直結するからだ。生還した人は、一種の臨死体験をしたとも言えるが、生死を分けたのは果たして何だったのか。ギリギリのところでの無意識の操縦操作で助かったと思われる例や、駆け付けた味方機に間一髪のところで助けられた例もあって、単に「運がよかった」の一言では片づけられないことのようである。ここではそんな、死の淵から生還した男たちのエピソードを、3回に分けて紹介する。今回はその1回目である。

【前編を読む】＜顔も手足も「ビフテキのように」焼けた零戦搭乗員…死の淵をさまよった男の生死を分けた「操縦操作」＞

てっきり死んだと思われて、最初は死体安置所に運ばれた

私が取材した「生還者」の、もっとも古い例は、昭和2（1927）年11月9日のことである。

のちに、日本初の編隊アクロバット飛行チーム「源田サーカス」の一員として名を馳せる青木與（一空曹／1908-1997。戦後、会社経営）は一〇式艦上戦闘機に搭乗。その年の訓練の総仕上げとして行われた、大村（長崎県）から京城（現・韓国ソウル）への往復飛行の復路、燃料補給に立ち寄った大邱（同・テグ）の陸軍練兵場を離陸する際に乗機が墜落した。

「大村海軍航空隊分隊長の小園安名中尉と2機で飛んだんですが、大邱で燃料を補給して、整備員がエンジンをかけようとすると、私の飛行機のエンジンがかからない。気温が低いのでエンジンが冷えすぎたかと、冷却水を抜いて熱湯を入れても、やはりかからない。ところが、私が整備員に代わってエンジンをかけると、一発で動き出したんです。

急いで地上での試運転を済ませ、一番機の小園中尉機にOKの合図を送り、見送りの人に手を挙げて挨拶して、離陸しました。少しでも遅れを取り戻そうと急上昇したら、高度100メートル付近でエンジンが止まり、失速状態で墜落したんです。ああいうときは、いままでのいろんな出来事が一瞬のうちに頭のなかを駆け巡りますね。

地面に叩きつけられると思う刹那、最後の抵抗のつもりで操縦桿を引きましたが、それがよかったのか、気がつけば一面に土ぼこりが立っていて、機体は操縦席のあたりで二つに折れていましたが、命だけは助かりました。左足首の複雑骨折と上顎が前歯二本とともに骨折。気絶して顔が腫れ上がっていたので、てっきり死んだと思われて、最初は死体安置所に運ばれたようです」

と青木。ここでも、地面に激突する寸前の操縦操作が命を救ったのだ。

あまりの熱さに思わず「お父さん！」

昭和15（1940）年9月13日、中華民国・重慶上空での零戦デビュー戦や真珠湾攻撃第二次発進部隊で零戦隊の指揮官となった進藤三郎（少佐／1911-2000。戦後、山口マツダ常務）は、戦場に出るまでに三度の事故に見舞われている。一度めは昭和10（1935）年11月、空中火災だった。

「大村海軍航空隊で、機体の飛行時間200時間ごとに行われる定期分解手入終了後の試飛行に上がりました。飛行機は九〇式艦上戦闘機です。一通りのテストを行い、最後に背面上昇飛行を試みたら、突然、座席内がガソリン臭くなり、ガソリンのしぶきが顔にかかった。急いで機体を引き起こすと、足元から火焔が噴き出してきた。

はじめは冷静に、練習航空隊で習った消火方法をあれこれ試してみたものの一向に消えず、火勢はますます強くなって足から腕にまで火がついてきたのでそろそろ慌て出し……落下傘降下しようと下を見たら、ちょうど大村市街の上空だったので、ひとまず大村湾上空まで飛びました。それでようやく脱出しようとしたら、安全バンドが新式のに変っていて、航空手袋をしたままだと留め金が外せない。やむなく海上に不時着水を決意したんですが、もう操縦席は炎に包まれ飛行服も燃えていて、あまりの熱さに思わず『お父さん！』と叫びましたよ。

顔にかかる炎を避けようと機体を横すべりさせながら、猛烈なスピードのまま海面に突っこんで、気がついたときは海底に沈んでいました。バンドが外せないので、落ち着こうと一度海水を飲み、手袋を脱いでやっと留め金をはずして浮き上がることができました」

進藤は、ちょうど側で漁をしていた漁船に救助された。漁師の話では、燃えながら墜ちてきた飛行機が沈んでから、進藤が浮き上がるまで1分半ほどだったという。後日、機体を引き揚げ調査したところ、火災の原因は、整備員が燃料タンクの蓋をきっちり閉めていなかったことだった。安全バンドの留め金の形状も、手袋をしたまま外せるよう、すぐに改良されることになった。

二度めの事故は、火傷も癒えた昭和11年2月27日のこと。この日、大村は吹雪だったが、夜には天候が回復したため、夜間の離着陸訓練が行われることになった。経験のない夜間飛行だから、飛行機は2人乗りの九〇式二号艦上偵察機で、後席には教員役としてベテランの戦闘機乗り・半田亘理一空曹が同乗した。

「大村湾上空で突然、エンジンが停止しました。燃料切れと判断、燃料コックを切り換えたんですがエンジンはかからず、やむなく冷たい海面に不時着水しました。飛行機はしばらく浮かんでいて、尾翼の航空灯は点灯したままでした。半田一空曹にも怪我はなく、飛行機につかまりながら救助を待ちましたが、2月の海は耐えがたいほど冷たく、30分後、救助艇に助け上げられると同時に気を失いました。例によって飛行機は引き揚げられましたが、原因は、前日の分解手入のさい、燃料コックの目盛板が90度ずれて取りつけられていたためでした」

三度めの事故

憧れて戦闘機乗りになったが、数ヵ月のうちに二度の大事故に遭い、二機の飛行機を壊したことで、進藤はしばらく飛行機に乗ることに恐怖を覚えたという。三度めの事故は、昭和11（1936）年5月のことだった。

「大村から沖縄への単独洋上航法訓練の帰途、鬼界ヶ島に不時着する訓練が行われたんですが、未完成の飛行場で不整地に機首を突っ込んでしまい、逆立ち状態になってプロペラを曲げてしまいました。しかし、三度めの正直というのか、これでなんだか厄払いができた気がして、以後はまた飛行機に乗るのが楽しくなりましたね」

――後日談になるが、このときから60年後の平成8（1996）年8月、私は、進藤の海軍兵学校のクラスメート・鈴木實（中佐／1910-2001・戦後、キングレコード常務）の紹介を得て、広島の進藤邸を訪ねた。

ほんとうはもっと早い時期に紹介されたのだが、その年の春、当時85歳の進藤から鈴木へ、

「すまん、庭の柿の木に登って手入れをしてたら枝が折れて落ちてしもうて、あちこち痛うて動けんのじゃ」

と断りの電話があり、回復の頃合いを見て、こんどは鈴木から電話をかけると、

「うちの敷地にマンホールがあってな。工事で蓋が開いてるのを忘れて穴に落ちて……。両腕が引っかかったんで助かったが、肩が痛うて」

と言う。このとき、私は鈴木の横で電話のやりとりを聞いていたが、

「進藤、貴様は昔からよく落ちるなあ。もういい大人なんだから、気をつけて行動してくれよ」

と、鈴木が半ば呆れ、半ば心配したような声で話していたのを憶えている。

そういう鈴木も、昭和16年8月、整備不良による零戦の主脚のブレーキの嚙みつきで着陸時に転覆、首の骨を折って生死をさまよう重傷を負っている。鈴木は91歳で亡くなるまでこの負傷の後遺症に悩まされた。当時の飛行機は、お世辞にも安全な乗り物とは言えなかったのだ。

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