なぜ、仕事のために本を読む人は、オーディオブックを使うのか？　【調査で分かった意外な事実】

いまでも、「オーディオブックは本じゃない」という人はいますが、使う人は着実に増えています。今後、日常的にオーディオブックで本を「読む」人は珍しくなくなるでしょう。

では、オーディオブックはどう使うのがよいのか。前編に続き、立命館大学の桜井政成教授が解説します（『読書スタディーズ』より一部変更のうえ掲載します）。

オーディオブックは屋外で使う

オーディオブックの理解度の特徴や、「感情的な親密効果」などから、それは紙や電子の本の代わりとしてというよりも、もっぱら補完的な読書手段として利用されていることがわかっています。

つまり、今までの読書活動につけ加えるかたちで、オーディオブックの読書が行われているということです。またそのことは、紙と電子書籍も含めた新しい読書方法と内容の組み合わせを生み出しています。

たとえばそれは、物語やエッセイの読書にはオーディオブックを使い、実用書や人文書は紙の本で読む、といった感じの組み合わせ方です。【注1】あるいは、軽い読み物はオーディオブックで読み（聞き）、より複雑な内容のものは紙や電子書籍で読む、という組み合わせ方もありえます。【注2】

また、読む内容だけでなく、場面の組み合わせも生まれています。紙の本とは違って、オーディオブックは屋外で利用することも多いとされています。

海外の調査では、定期的にオーディオブックを聞く人の半数が屋外で聞いていたとされていますし、移動中に聞いていることが大半だったという報告もあります。【注3】紙や電子の本では不可能だった場所での読書が生まれているのです。

さらに、オーディオブックの使用における重要な特徴として「マルチタスク」があげられます。これはつまり、オーディオブックは「ながら聞き」が多いということです。通勤、家事、運動などの日常の活動に読書をとりいれることができるだけでなく、そこで貴重な「自分の時間」が新たに生まれることになります。

日常の特定の「ルーチンワーク」のなかで聞かれていることが多いことが、これまでの研究から示されています。【注4】オーディオブックは、イヤな作業を頑張ったときのごほうびになったり、頭をあまり使わない作業中の気晴らしになるとされています。【注5】

こうした状況から、オーディオブック利用は紙や電子の本を読む時間とバッティングしているというよりも、新たな読書時間を生み出していると考えられるのです。

このように、新たな読書方法により読書の「組み合わせ」が生まれるとともに、読書の場所・時間はより柔軟なものとなっています。ただし、これらの研究は読書家の人を中心としており、読書初心者の人にとってはどうなのかはあまりわかっていないことに、注意が必要です。

日本ではどんな人が使うのか

オーディオブックの利用は、今の日本ではどういった状況なのでしょうか。私の独自調査の結果から紹介したいと思います。

まず、余暇の読書では、ふだん読書をしている人ほど、オーディオブックも利用している割合が高い傾向にありました（【表終−３】）。このことは、オーディオブックが紙や電子の読書の代替ではなく補完であるという「組み合わせ」仮説が、日本でも余暇読書についてあてはまるといえるかと思います。

仕事関連の読書についても、同様の傾向がみられました（【表終-4】）。

オーディオブックは主に、物語を読む（聞く）のに向いていることが、多くの研究から明らかになっています。おそらく仕事関連の読書では、物語は読みませんよね。仕事関連で読むといえば、ビジネス書や技術書などのノンフィクションの読み物になるでしょう。

そして、そうした読み物は先に述べたとおり、オーディオブックで聞くのに向いていないと考えられます。それなのになぜ、仕事関連読書とオーディオブック利用率が関係していたのでしょう。

おそらく、仕事関連の読書をしている人ほど余暇読書もしている、という結果が本調査では示されていたので、その影響があるかと思います。つまり、余暇読書も仕事関連読書もしている人が、オーディオブックも（物語読書を中心に）よく利用している、ということなのかと思います。もちろん、ビジネス書などの仕事関連の本を聞いている可能性も、ないことはないでしょう。

いずれにしても、オーディオブックは紙や電子での読書との「組み合わせ」として利用され、またそれは「ながら聞き」によって、ふだん紙の読書ができないような場面でも聞かれています。

仕事や家事によって、現代人の余暇時間は分断されがちです。しかし、オーディオブックの特性は、さまざまなすきま時間・ルーチンワークの時間を読書時間に変えることができます。これによって読書家の人は新しい読書時間を得ている、と考えることができるでしょう。

このことをトルコの研究者トスナイ＝ジェンチェリは、「予期せぬ自分時間」という言い方をしています。読者が状況に応じて読書スタイルを適応させている結果、読書ができていないという罪悪感をやわらげるとともに、作業中でも娯楽的な読み物を聞くことでリラックスできるようになった、としています。【注6】

電子書籍もこの「予期せぬ自分時間」の拡大に貢献しています。先ほど紹介した、子どもを寝かしつける暗闇のなかで、電子書籍を読んでいる親がいるという話を思い出してください。テクノロジーの発展が、読書時間の断片化を克服する契機となっている、といえるのです。

注1 Tosunay Gencelli, “The Competition of Eyes and Ears: Audiobook Consumption and Reading Practices Among Storytel Türkiye Users.” トルコの8人（主に研究者）への調査結果より。

注2 Spjeldnæs & Karlsen, “How Digital Devices Transform Literary Reading: The Impact of e-Books, Audiobooks and Online Life on Reading Habits.”

注3 Dakic, Preferences and Attitudes of Audiobook Users in Sweden: Surveying Swedish Audiobook Groups on Facebook, Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)). スウェーデンの修士論文での、オーディオブック利用者170件の回答結果より（オーディオブック利用者のSNSコミュニティでの調査）。

注4 Tattersall Wallin, “Audiobook Routines: Identifying Everyday Reading by Listening Practices amongst Young Adults.” 18〜19歳のスウェーデン人オーディオブック利用者10人を対象にした、半構造化インタビューにもとづく。

注5 Kosch et al., “Experiencing Literary Audiobooks: A Framework for Theoretical and Empirical Investigations of the Auditory Reception of Literature.” ナラティブ・レビュー論文。

注6 Spjeldnæs & Karlsen, “How Digital Devices Transform Literary Reading: The Impact of e-Books, Audiobooks and Online Life on Reading Habits,” p.4819.

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