京都南丹の男児殺害事件を扱った5番組が「視聴率ベスト10入り」…テレビ各局が非難殺到の「長時間報道」を続けたワケ

京都府南丹市で小学5年生の男児が行方不明になり、後に遺体で見つかった事件で、男児の父親が殺人・死体遺棄の容疑で逮捕された。この事件は連日、マスメディアに大きく報道され、インターネット上では誤った情報が飛び交った。特に、異例の長時間にわたる放送を続けたテレビに対しては、内側からも批判の声が上がった。なぜ、そんなことになったのか。実際にどんな放送だったのか。テレビの夜のニュース番組を中心に分析してみた。

前編記事『憲法前文を「おめでたい一文」高市総理が衝撃発言…国民の6割が憲法の内容を「知らない」と答える中、マスコミが果たすべき役割』より続く。

男児の靴が見つかってから報道が急増

男児の行方が分からなくなったのは、2026年3月23日。父親は当初、車で小学校まで送ったと証言した。しかし、登校していないと学校から連絡があり、父親が110番通報した。父親は昨年、男児の母親と結婚し、養父となっていた。

京都府警は学校周辺の山林などを捜索したが、見つからず、25日に情報提供を求めて顔写真などを公開した。29日、学校から約3キロ離れた山中で男児の通学鞄が発見された。

この頃まで、メディアの報道は大きくはなかった。首都圏で配達される朝日、毎日、読売の各紙が事件を初めて報じたのは、行方不明から約1週間たった3月31日か4月1日だった。

報道が一気に増えたのは、4月12日、鞄の発見現場から6キロほど南の山中で男児の靴が見つかってからだ。男児以外の誰かが別々の場所に捨てたとしか考えにくく、事件に巻き込まれた疑いが強まった。

12日は日曜で、NHKの「ニュース7」、テレビ朝日の「有働Times」はいずれもトップ項目として扱った。

翌13日の月曜以降、捜査は急速に進展する。府警は同日、学校から約2キロの山中で遺体を発見した。14日には、その身元が不明の男児と判明する。15日、府警は朝から男児の自宅を家宅捜索し、夜になって死体遺棄容疑で父親の逮捕状を請求。16日未明に父親を死体遺棄容疑で逮捕した。5月6日、殺人容疑で再逮捕している。

放送時間が長いわりに、情報が薄い

捜査の動きに合わせて、ニュースもワイドショーも、この事件を集中的に報じていく。特筆すべきは、放送した時間の長さだ。NHK「ニュース7」（番組枠30分）は、4月12日から18日まで1週間連続トップで扱い、16日には最長の約14分にわたって伝えた。

民放各局は15日に最長を記録し、テレビ朝日「報道ステーション」（番組枠はCMを含め76分、以下同じ）が計約44分、TBS「news23」（56分）が計約36分、日本テレビ「news zero」（59分）が計約34分を費やした。ワイドショーも、例えばテレ朝の「大下容子ワイド！スクランブル」（140分）は17日、この事件の報道に計約54分を充てた。

放送時間は長いものの、新たな情報は乏しかった。遺体の発見現場近くや男児の自宅前からの生中継、ヘリによる空撮が多用されたが、警察官が捜索に当たる様子を延々と映したり、記者がほとんど同じ内容のリポートを反復したりする番組が目に付いた。事件経過の整理も繰り返されたし、男児や父親を知る人の話も街の声も使い回しが少なくなかった。

目立ったのは、警察OBの出演だ。NHKも民放各局も、事件の謎解きを求めた。直接捜査に携わっていない以上、一般論しか言えないはずなのに、行き過ぎもあった。「news zero」に出た元神奈川県警捜査一課長は、父親への逮捕状請求を受け「他の家族も知っていたけど、目をつむっていたのかもしれません」と述べ、死体遺棄に「手を貸した可能性」にまで言及した。なお、京都府警は共犯の存在を否定している。

池上彰氏が「もう扱わない方がいい」と苦言

報道が過熱する中、誤報も生じた。関西テレビは、別人の映像を男児の父親として放送し、謝罪した。台湾のテレビ局は「父親は中国籍」と事実でないことを伝え、それが日本語に翻訳されてネット上で拡散された。

SNSでは、父親が南丹市内の有害鳥獣処理施設の職員で、遺体を施設で処理したかのようなデマが広まったほか、男性が子どもに暴力を振るったように見える無関係の動画が投稿された（4月21日付の日本ファクトチェックセンター記事、5月14付の毎日新聞記事）。犯人を巡る憶測も次々にアップされ、「一億総探偵」と称されている。

そうした中でも、公共の電波を預かるテレビの報道については、出演者から批判が相次いだ。脳科学者の中野信子氏は4月17日のテレ朝「大下容子ワイド！スクランブル」で「このニュースを見て得られるメリットは何かしらと思ってしまいます。お母さんは子どもがいたら再婚するなっていうメッセージなんでしょうか。野次馬根性を満足させるためだけなら、どうなのか」と発言。

ジャーナリストの池上彰氏も20日の同番組で「容疑者が捕まって（犯行を）認めているんですから、もうこれ以上扱わない方がいいんじゃないかな」と苦言を呈し、司会の大下氏は「そういう方も多くいらっしゃいます」と応じざるを得なかった。

労働社会学者の常見陽平氏は23日のテレ朝「羽鳥慎一モーニングショー」で「毎日、京都の殺人事件をこれだけ報じないといけないのか」と問い掛けた。

TBSラジオ「荻上チキSession」は20日、「京都南丹市の事件から考える〜事件報道のあり方とメディアの責任」と題して放送。憲法学者の鈴木秀美氏は「イラン情勢とか、ものすごく重要なことが起きているのに、この事件の方が重視されている。どうしてこんなことになったのか」と嘆いた。

異常報道を招いたメディアの人員減と事件偏重の傾向

異例の報道を招いた要因としては、第1に事件の特殊性がある。父親が学校に送ったと証言しているのに、学校の防犯カメラに男児は写っておらず、証言は疑問視されていた。とはいえ、事件ではなく事故の可能性も残っており、父親は被害者の立場なので、警察もメディアも慎重だった。そのため、詳しい事情が報じられず、結果としてネットでの犯人探しを助長してしまった面もあろう。

靴の発見以降は毎日、新たな展開があり、メディアの報道は膨れ上がった。だが、犯行動機などに関しては、警察が最小限の情報しか出さなかったことから、放送時間の割に中身は薄く、さらなる憶測を招いてしまったように見える。

第2に、テレビ・新聞離れが進み、メディアが人員を削減したため、警察から情報を取る取材力が落ちている恐れがある。また、少ない人員を特定の事件に振り向ければ、それについて報道せざるを得ず、同じような情報を何度も伝えることになる。

他方で、その事件以外のニュースは大きく減る。実際、南丹市事件の報道がピークを迎えた時期は、米国とイランが戦闘終結に向け協議していたほか、石油製品不足が深刻化し、国家情報局新設法案が国会で審議され、武器輸出規制緩和や再審法改正の検討が政府・与党内で行われるなど、重要な出来事が目白押しだった。それらの報道が手薄になり、深刻な問題点が隠されてしまったことが、今回の最大の失敗である。

第3に、テレビの事件偏重の傾向を指摘できよう。この事件に限らず、NHK「ニュース7」は、栃木県の民家での強盗殺人などをトップで扱うケースが目に付く。政府のインテリジェンス活動や国産武器の輸出規制などは「絵（映像）」になりにくく、また政治に関わるニュースは与野党の両方から批判を浴びることもあり、避けてはいないか。事件報道が多いがゆえに、犯罪が統計上減少しているにもかかわらず、いわゆる「体感治安」が悪化していると受け止められているのではなかろうか。

事件を扱った5番組が視聴率ベスト10入り

そして、この事件偏重とも関連するが、第4に視聴率の問題がある。南丹市事件が大きく動いた4月13日から19日まで1週間の視聴率を見ると、遺体発見を伝えた13日のNHK「ニュース7」が個人9.7％、世帯16.6％と、全番組で最高だった（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。「報道ステーション」、NHK「ニュースウオッチ9」、TBS「情報7daysニュースキャスター」、「羽鳥慎一モーニングショー」と合わせ、視聴率ベスト10のうち、この事件を扱ったニュースが5番組を占めた。視聴者が南丹市事件の報道を求めていたことは、否定できない。

同じ構図は、ネットにも当てはまるだろう。ユーチューバーがこの事件を取り上げるのは、動画の再生回数が増えれば、もうかるからと考えられる。

映画監督の森達也氏は、5月8日のNHK・AMラジオの番組「マイあさ！」で、南丹市事件の報道について、「『メディアはどうしようもない』と嘆くのは簡単だけれども、メディアをどうしようもなくしているのも僕たちなんです。僕たちが変われば、メディアは、あっという間に変わります」と話した。

もちろん、視聴者が変わるまで、テレビが何もしなくてもよいというわけではない。事件報道には、異常事態を共有し、原因を究明して再発を防止する役割がある。それには容疑者の動機や、置かれた環境などを伝えることが不可欠だ。ところが、逮捕・勾留されている間は、情報の多くを捜査機関に依存せざるを得ず、報道すれば無罪推定の法理に反する恐れもあり、極めて難しい。

ならば、今回の事件の反省として、まずは事件報道の絶対量を減らさなければならない。

人権侵害を避けるために、被疑者・被告人や被害者らの実名を出さず、匿名とすることも検討するべきだ。さらに、報道の重心を事件発生や容疑者逮捕の段階から、事実関係がより確定的になり、被告人の主張も聴ける裁判の段階へ、移行させていくことが求められる。

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