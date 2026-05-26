いま一番、やりたいことは何？ まずは自分に聞いてみましょう【内田恭子さんとはじめる「マインドフルネス」】

内田恭子さんの「ここからはじめるマインドフルネス」

NHK『すてきにハンドメイド』テキストでは、フリーアナウンサーとして活躍を続ける内田恭子さんによる、心ゆるむ「マインドフルネス」エッセイを２年目好評連載中。



暮らしにマインドフルネスを取り入れて、いつも頑張る頭や心、そして体を少し休めて、ちょっとひと息つきたい。そんな方たちに、連載を通じて役立つ気軽なスキルをお届けします。



連載第14回をWEB特別版として公開します。

＃14 心も体もセルフケア

突然ですが、みなさんはセルフケアの時間をとっていますか？ ケアというと、ネイルサロンやマッサージに行くなど身体的なイメージがあります。でも、マインドフルネスでいうセルフケアはメンタル面も含めた、心身ともに行うケアのこと。私たちはどうしても、見えやすく感じやすい身体的な不調にフォーカスしがちです。けれど今は、メンタルもケアすることが大切な時代となってきています。



このことは世界のビジネスの現場でも広く注目されています。リーダーシップとマインドフルネス（これについては、またの機会に詳しく！）は関係していて、組織を率いるリーダーがセルフケア力に欠けていると、部下のケアをするのも難しいといわれています。



セルフケアは、私たちが健康的な毎日を送るためにも欠かせません。元気や調子を取り戻し、パンパンになってしまった心に余白を作り、自分がベストな状態でいられるようにするためのものです。



そのためには、自分のための時間をとって、リラックスやストレス解消、心のリフレッシュを促す活動を優先させます。では「疲れているから、ゆっくり寝ます！」というのはどうでしょう？ それも、もちろんいいのですが、実は「寝ること、休むこと」だけがセルフケアではないのです。「では、どんなことをすればいいの？」と思いますよね。そこで役に立つのがマインドフルネスのスキルです。自分が今求めていることに気づく力と客観性が、そのヒントになります。



いちばん手軽な方法をご紹介しましょう。目を閉じて、自分の胸に手を当てます。これをコンパッション（思いやり）のポーズといいます。そして、静かに呼吸を続けながら、「今の自分には何が必要？」「どんなことを求めている？」と聞いていきます。それがわかれば、あとは自分が本当に求めている活動をするための時間を確保して、それを行えばいいのです。



私は、セルフケアは「自分にしか出せない、自分への処方箋」だと思っています。人がいいと言うものではなく、自分にとって本当に必要な活動を行うことに意味があるのです。以前、私のクラスで「セルフケア・ビンゴ」というものをやったことがあります。ビンゴゲームのような５×５個のマスに、いろいろな活動が書いてあって、それを１か月間でできるだけ行ってみようというもの。



例えば、「子どもの頃に好きだったことをしたり、好きだった場所を訪れたりする」、「新しい本を読み始める」、「新しいことを学ぶ」、「感謝する３つのことをリストにする」、「自然の中で過ごす」、「大好きな人たちと過ごす」など。生徒のみなさんにはその時の気分でやりたいことを選んで、実践してもらいました。



私も一緒にやりましたが、実際に行うとワクワク感が生まれてきます。「どこに行こうか、何をしようか」、その選択権はすべて自分自身にあります。ゆっくりと体を休めるだけではなく、実際に動くことも自分に栄養や元気をもたらし、セルフケアにつながるということがよくわかります。

最近のわが家では、家族それぞれがセルフケアを行えるように、１か月のカレンダーに毎日１つずつ簡単な行動を書いています。それは、忙しい毎日でも手軽にできることばかり。例えば、「思わず踊りだしたくなるような音楽を聴く」「外で美しいと思うものを３つ見つけてみる」など。



先日のテーマは「しなくてはならないことを“することができる”にかえてみる」でした。「どうだった？」と食事の時間に聞いてみると、夫は「早く起きて朝ごはんを作らなくてはいけないけれど（ちなみにわが家は夫が朝ごはん担当です）、食べてくれる家族がいるから作れると思った」、長男は「明日小テストを受けるのが嫌だけど、学校に行けるのはうれしい」、次男は「勉強をしなくてはならないのが嫌だけど、学べる環境があるからこそできる」。そして私は「明日仕事なのがつらいけれど、待ってくれている人がいるからできる」。実際に口にしてみると、おっくうだったり嫌だなと思っていたりした気分がなくなり、なんなら少しやる気も出てくるという、不思議なことが起きました。



まさに、自分で自分が元気になる方法を処方する感じ。そして、その副産物として、2人の思春期ボーイズのご機嫌しだいでバラバラになりやすい家族の時間が、その話題で１つになり、盛り上がり、ほっこりとした気分で過ごせました。



みんながセルフケアをし、よい状態でいられれば、そこには平和があります！ 仕事が忙しかったり、育児に追われていたりしても、ゆっくりと休むだけがセルフケアではないとわかるだけでも、ホッとしませんか？ あとは、少し時間を見つけて自分で自分に処方をしてあげて、それに従うだけ。セルフケアで、今日もご機嫌な1日を！



◆トップ写真・プロフィール写真提供／内田恭子

◆バナーイラスト／山本祐布子

プロフィール

内田恭子（うちだ・きょうこ）

フリーアナウンサー、マインドフルネストレーナー。慶應義塾大学を卒業後、フジテレビアナウンス室に入社。退職後、フリーアナウンサーとして活躍するかたわら、マインドフルネスに出会う。IMA（Institute for Mindfulness-Based Approaches）認定MBSR・OMF（Oxford Mindfulness Foundation）認定MBCT-L（Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Life）講師。日本マインドフルネス学会正会員。



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