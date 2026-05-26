「ワンルーム投資」は少額から始めやすいといわれますが、区分マンション1室だけでも資産運用として成り立つのでしょうか？

ワンルーム投資は比較的少額から始めやすい

ワンルーム投資とは、マンションの1室を購入し、入居者へ貸し出して家賃収入を得る投資方法です。一棟物件と比べると購入価格が低い傾向があり、中古物件では数百万円台から購入できるケースもあります。一棟物件と比べて借入額が小さくなる場合もあるため、不動産投資初心者が最初に検討するケースも少なくありません。

また、管理会社へ運営を委託すれば、入居者募集や家賃管理などを任せられる場合があります。管理業務を委託することで、本業と並行して運用しやすいとされる点も特徴です。特に、都心部の駅近物件は単身者向け賃貸需要が比較的高い傾向があるとされています。会社員や学生向けの需要があるため、一定の入居が期待できるケースもあります。



区分マンション1室でも家賃収入は得られる

区分マンション1室でも、入居者がいれば毎月家賃収入を得られます。たとえば、月8万円の家賃収入がある場合、年間では約96万円になります。物件条件やローン内容によっては、ローン返済や管理費などを差し引いたあとに利益が残るケースもあります。

また、ローン完済後は家賃収入が老後資金の補助になる可能性もあります。そのため、「将来の年金対策」としてワンルーム投資を始める人もいます。ただし、家賃収入がそのまま利益になるわけではありません。管理費、修繕積立金、固定資産税などの費用がかかります。さらに、設備交換や原状回復費用など、突発的な出費が発生することもあります。

そのため、「毎月安定して儲かる」と考えるのではなく、必要経費も含めて収支を確認することが大切です。



ワンルーム投資で注意したいリスク

ワンルーム投資で特に注意したいのが空室リスクです。1室しか所有していない場合、空室になると家賃収入がゼロになります。一棟物件のように他の部屋の収入で補うことができないため、影響は大きくなります。

一般的に、築年数の経過に伴って家賃相場が下がる傾向もあります。周辺に新築物件が増えると、競争が激しくなるケースもあるでしょう。さらに、不動産価格自体が下落する可能性もあります。「売れば利益が出る」と考えて購入すると、想定より価格が下がることもあります。

営業担当者から「家賃保証がある」と説明される場合もありますが、サブリース契約では更新時などに保証賃料の見直しが行われるケースもあるため、契約内容を十分に確認することが大切です。契約内容は細かく確認しておきましょう。



利回りだけでなく長期的な収支を考えることが大切

ワンルーム投資は、比較的少額から始めやすい不動産投資です。しかし、区分マンション1室だけでは、空室時の影響が大きくなる点には注意が必要です。そのため、表面利回りだけで判断するのではなく、空室率や修繕費、将来的な家賃下落も含めて収支を考えることが重要です。

また、購入前には周辺の賃貸需要や人口動向も確認しておきましょう。不動産投資は長期間保有するケースが多いため、「今だけ」ではなく、将来も入居需要が続くかを考えることが大切です。焦って購入するのではなく、リスクも理解したうえで判断するようにしましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー