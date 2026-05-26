田村真子でも、水卜麻美でもない…日テレが和久田アナの「再教育計画」で、モデルとした「人気女子アナ」とは

和久田アナの新番組が低調すぎる

日本テレビが社運を賭して新たにスタートさせた土曜夜10時の新報道番組『追跡取材 news LOG』の視聴率が振るわない。

真裏の安住紳一郎アナがメインを張るTBS『情報7daysニュースキャスター』には視聴率で負けることは想定済だった。初回（5月2日OA）平均世帯視聴率3.7％個人・個人2.1％。注目の2回目（5月3日OA）も 世帯3.7％ ・ 個人1.8％とほぼ横ばいだった」（日テレ関係者）という。

ところが雰囲気が一機に変わったのは、第3回目（5月10日OA）の視聴率が判明してからだという。

「世帯2.5％・個人1.4％と、前2週から大きく数字を落としてしまった。TBSの『情報7days』がどうのこうのと言っていたあの日々が恥ずかしいレベルです。そもそも固定の視聴者が番組にいないと思われます。また、『和久田アナ』が数字を持っていないのでは…というまずい話になっているんです」（前出・日テレ関係者）

番組のアイコンとしてNHK鳴り物入りで迎えられた和久田麻由子アナ（37歳）の顔からも、完全に笑みが消えてしまったと言う。最近は顔面蒼白状態で局入りする姿が常に目撃されている。こんな和久田アナに対し局内から早速、伝え漏れてくるのが意外にも困惑の声だという。

「優等生ぶり」が足かせに……

「悪口ではありません。性格はとにかく良い。誰に対しても挨拶するし丁寧なんです。だがそれが民放では仇となっているんです。とにかく真面目キャラ。入り時間も誰よりも早い。資料は隅々まで読む。打ち合わせでも一語一句、確認する。確かに素晴らしいが民放の現場で問われるのは“余白”。想定外の一言、空気を和ませる返し、共演者の冗談を受ける瞬発力。その部分がまだまだ硬い。

しいて言えば、少しくらい毒があるほうがいいんです。この良くも悪くもキャラの立たない和久田アナの素性を視聴者は見抜いている。要は番組がつまらないと言う烙印を押してしまったんです」（日テレ関係者）

そんななか、日テレ内で比較対象として名前が挙がるのがかつて勇名をはせた有働由美子アナ（57歳）だ。有働アナは2018年10月から2024年3月まで『news zero』のメインキャスターを務めていた。

「同じNHK出身でありながら豪快な笑い、多少の脱線、飾らない物言いを武器に、民放の空気に飛び込んだ。実際にやらかしたことはないが、たとえば男性の前でも放屁できるくらいの大胆さがあるんです。有働には独特の“崩し”があった。原稿を読むだけでなく、自分の言葉に変換できた。失敗しても笑いに変える度胸があった。だが和久田は真逆だ。間違えないことを最優先にするから、番組全体がどうしても硬く見えてしまうんです」（制作会社幹部）

和久田アナは、NHK時代からニュース読みの安定感、知性、清潔感で高い評価を得てきた。NHKでは「朝の顔」「夜の顔」として王道路線を歩み、紅白や五輪関連番組にも起用されてきた経歴を持つ。だが、その「優等生ぶり」が、民放では逆に足かせになっているようなのだ。前出の日テレ関係者が苦笑しながらこう解説する。

「番組が終わるとまっすぐに帰ってしまうんです。もちろん家庭もあるし、それ自体は悪いことではない。ただ、民放の報道・情報番組は、スタッフや共演者との雑談から空気が生まれる。そこに入ってこないと、どうしても“お客様”感が抜けない」

和久田アナの「再教育プラン」とは

さらに現場で囁かれているのが、いわゆる“お笑い偏差値”の低さだという。

「ちょっとした冗談にも表情が固まる。下世話な話題を振れば、周囲が逆に気を遣う。清潔で上品だが、隙がない。美人で知的だが、色気というより“校長先生の正しさ”が先に立つんです」（事情通）

併せてこんな声も上がっている。

「いまの日テレが欲しいのは、NHKの和久田ではない。民放仕様に変換された和久田です。報道の信頼感はある。問題は、それをどう“人間味”に変えるか。ここを突破できなければ、数字は伸びてこない」（広告代理店関係者）

現在、局内で浮上しているのが、和久田アナを巡る“再教育プラン”だという。

「バラエティー番組や情報番組にゲスト出演させ、芸人やタレントとの掛け合いを経験させる。台本通りの進行ではなく、その場で反応する力を鍛えるわけです。いわば、民放的な瞬発力の養成ですよ」（放送作家）

当然だが現在において『news LOG』を巡ってすぐ打ち切りになるという話は一切、出ていない。

「日テレにとっての最終目標は『news zero』への本格投入です。櫻井翔とのダブルキャスティング構想を何としても実現させたい」（日テレ幹部）

果たして和久田アナは日テレの期待に無事、応えることはできるのか…？ 和久田アナ改造計画は、ここからが本番だ。

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