ずり落ちそう…TWICE・サナ、“胸元ざっくり”トップスから溢れるボリューム感「やっばい」

TWICEのサナが、まばゆい美貌でファンを魅了した。

5月25日、サナは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ずり落ちそう…サナの“ボリューム感”

公開された写真は、5月23日（現地時間）にドイツ・ベルリンで開催された「TWICE'S WORLD TOUR」のバックステージで撮影されたオフショットだ。

写真の中のサナは、胸元が大きくカッティングされたロングTシャツを身にまとい、健康的で洗練された魅力を発揮。オーバーサイズのデザインがカジュアルかつ愛らしい雰囲気を演出し、ファンの視線を釘付けにした。

投稿を見たファンからは「めっちゃ可愛い」「やっばい」「直視できない」「大好き」などのコメントが寄せられている。

（写真＝サナInstagram）

なお、サナが所属するTWICEはは現在、ワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。26日（現地時間）にはドイツ・ケルンで公演を行う予定だ。

◇サナ プロフィール

1996年12月29日生まれ。本名は湊崎紗夏（みなとざき・さな）。出身は大阪府。中学3年生の頃にJYPエンターテインメント関係者にスカウトされ、2012年から練習生に。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューした。優れたビジュアルはもちろん、天真爛漫な性格とパフォーマンス時に見せる魅力的な仕草や表情もファンの心を掴んでいる。