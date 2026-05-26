結局最終的にトクしたのは参政党・神谷代表だけ……東大講演中止・爆破予告騒動の深層

「昔、三島由紀夫が学生と激論を交わした集会を念頭に、神谷氏の講演を実現したかったのですが……悔しいです」

うっすらと眼に涙を滲ませながらそう語るのは、東京大学の学園祭で参政党の代表・神谷宗幣氏の講演を企画した学生サークル「右合の衆」の山田泰氏（20歳）だ。

「講演の中止は、参政党の宣伝になった」

講演当日の朝、爆破予告が届いた。一方、神谷氏の講演に反対する学生たちが座り込みを決行、誰も会場に入れない緊迫した状況が続いた。

午後になると、学園祭を主催する学生団体が講演の中止を発表、その後に学園祭1日目の全企画が中止という一大事に発展した。

本誌が入手した爆破予告文には「5／16、17の12：00〜17：55の間に爆破」「神谷宗幣を殺します」「神谷以外も道連れで何人か殺す」などとある。

爆破予告をしたのは、過去に数多のイベントを脅迫して中止に追い込んできた愉快犯「ホロニャン」を名乗る人物だとみられている。

しかし、ホロニャンは身元を特定されないよう様々な対策を講じているようで、現時点では警察が逮捕するのは難しいとみられる。

参政党に詳しい評論家の古谷経衡氏が語る。

「反対派の批判によって話題になることで、参政党は知名度を上げ、支持者を増やしてきた。講演の中止は、参政党の宣伝になったわけです」

この事件でトクをしたのは、神谷氏だけだったようだ。

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「週刊現代」2026年6月8日号より

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