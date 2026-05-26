

鈴木京香（C）2026「BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる」製作委員会

鈴⽊京⾹が、映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』（12⽉25⽇公開）への出演が決定。⼤泉洋演じる探偵が“かつて愛した⼥性”純⼦を演じる。併せてティザービジュアルが公開された。

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アジア最北の歓楽街・札幌ススキノを舞台に、⼤泉洋演じる便利屋「探偵」と、松⽥⿓平演じる相棒「⾼⽥」が、毎度厄介な事件に巻き込まれていく姿を描いた「探偵はBARにいる」シリーズは、札幌在住のハードボイルド作家・東直⼰の代表作「ススキノ探偵シリーズ」を基にこれまで３本の映画が製作されてきたが、2026年12⽉25⽇に最新作『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』が公開されることが先⽇発表され、⼤きな話題を呼んでいる。

監督は『孤狼の⾎』シリーズや『死刑にいたる病』などで知られる名匠・⽩⽯和彌、脚本はこれまでのシリーズ全作品を担当する古沢良太（「コンフィデンスマン JP」シリーズなど）だ。超⼀流のキャスト＆スタッフが結集し、2020年台の「今」を映し出す新たな〈探偵〉が、この冬、最も謎に満ち、切なくロマンチックな⼀作として誕⽣する。

本作ヒロインには探偵が“かつて愛した⼥性”である純⼦役として鈴⽊京⾹の出演が決定した。純⼦は、若き探偵が⼼から愛した⼥性であったが、25年前に忽然と姿を消した。時を経て、奇妙な依頼とともに純⼦が探偵の前に現れる。そしてその再会はやがて「復讐」へと形を変えていく。物語の全容はまだまだ謎に包まれているが、本作タイトルでもある「BYE BYE LOVE」が⽰す通り、探偵と純⼦とのかつての出会いと別れ、そして、探偵たちが巻き込まれていく事件と陰謀の中で〈愛〉がどのように変化していくのか、探偵と深く関係のある⼈物が依頼⼈になることによって明かされる、知られざる探偵の過去も含め、本作最⼤の⾒どころの⼀つになっている。

「今回は、京⾹さんありきの原作選択でした」と話すのは東映のヘッドプロデューサーでシリーズ全作品を担当している須藤泰司。須藤は古沢良太とともに脚本も務めているが、「⼤泉さんに『京⾹さんが受けてくれたら最⾼だけど、もしダメだったらどうします？』と尋ねられた際、『ダメなら別の話にします』ときっぱり伝えました」と当て書き以上の熱烈なオファーで実現したキャスティングだったことを明かした。

「京⾹さんにお願いした〈純⼦〉というキャラクターは、容姿は勿論ですが、“声の美しい⼥優さん”でなくてはならず、その点からも京⾹さん以外には考えられなかった」と鈴⽊の魅⼒を語る須藤は、「ここまで京⾹さんにこだわった理由は、今回の映画をご覧いただければ誰もが納得すると思います！」と⾃信をにじませた。対して演じた鈴⽊⾃⾝は、オファーを受けたときは「探偵映画に依頼⼈として登場する役に憧れていましたので、今回オファーをいただいて夢が叶い、とても嬉しかったです」と当時の⼼境を素直に振り返り、「これまでの『探偵はBARにいる』通りの⾯⽩さと⽩⽯監督の硬質なバイオレンスが加わると、どんな化学反応が起こるのかと、わくわくしながら脚本を読みました」と語っている。

さらに、「『探偵は BAR にいる』ならではのオール北海道ロケの⾵景と仲間同⼠のユーモアのあるやりとりの楽しさ、その中に⼊って純⼦という⼥性を演じられるのは⼤きな喜びでした。⼤泉さんの「探偵」を間近で⾒つめることで「探偵」の諦念感やナイーヴさを強く感じ、⼈物造形の深さと厚みに感動しました」と、演じる役柄や⼤泉との共演についても想いを明かした。その探偵役・⼤泉洋も、鈴⽊が純⼦役に決まったと聞いた際は「純⼦という役は、鈴⽊京⾹さんにお引き受けいただけなければ企画⾃体が成⽴しない、とプロデューサーとも話していました。ご出演を快諾していただけると聞いた時は、本当にホッとしましたし、⼼から嬉しかったです。もしお受けいただけなければ、企画そのものを⾒直さなければいけないと思っていたので、本当にありがたかったですね」と呼応し、鈴⽊でなければ〈純⼦〉はあり得なかったという想いを語る。

また、共演を振り返り、「まさにイメージ通りで、さらにその想像を超える存在感でした。美しさの中に儚さや切なさを併せ持つ純⼦という⼈物を、鈴⽊京⾹さんが⾒事に演じてくださいました」と話し、「撮影の合間には、お互いに美味しいものが好きということもあって、各地のグルメのお話などもさせていただき、とても楽しい時間を過ごしました」と現場での様⼦も明かした。最後に本作について「今回は、探偵の若き⽇の“切ない恋”を描いた物語です。歳を重ねた探偵が純⼦と再会し、新たな事件が動き出す。忘れられない初恋の記憶と、新たな事件が交錯していく、切なさと緊張感が⼊り混じる物語を、ぜひ楽しみにしていてください！」と⼒強くコメントした。

鈴⽊京⾹コメント

探偵映画に依頼⼈として登場する役に憧れていましたので、今回オファーをいただいて夢が叶い、とても嬉しかったです。脚本を読んで、これまでの「探偵は BAR にいる」通りの⾯⽩さと⽩⽯監督の硬質なバイオレンスが加わると、どんな化学反応が起こるのかと、わくわくしながら脚本を読みました。「探偵はBARにいる」ならではのオール北海道ロケの⾵景と仲間同⼠のユーモアのあるやりとりの楽しさ、その中に⼊って純⼦という⼥性を演じられるのは⼤きな喜びでした。⼤泉さんとは時代劇でご⼀緒したことがありましたが、その時は対⽴する役でしたので、今回は探偵の最愛の⼈なので楽しいおしゃべりを堪能しましたし、札幌滞在中はいつも⾷事や体調を気遣ってくださいました。⼤泉さんの「探偵」を間近で⾒つめることで「探偵」の諦念感やナイーヴさを強く感じ、⼈物造形の深さと厚みに感動しました。