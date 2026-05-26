「AIバブル崩壊」は完全に消えた…！エヌビディア株を市場が再評価し始めた”決定的理由”

消えた「AIバブル崩壊」説

「AI株はバブルではないのか」

数ヵ月前まで、アメリカ株市場で繰り返し語られていたのが、この疑念でした。

しかし、イラン戦争による原油高騰で市場の関心がエネルギー問題へ移るなか、その「AIバブル崩壊説」は急速に後退していきます。

いま市場では、AI投資はどのように見られているのか。そして、本当にバブルは終わったのでしょうか。

まずは数ヵ月前の状況から見て行きましょう。当時、「AIバブル」説の象徴だったのが、エヌビディア株の株価の頭打ちでした。

エヌビディアは四半期決算を公表するたびに市場の予想を上回る決算発表をするのですが、なぜかその直後、株価が下落するという現象が続き、昨年の夏から今年４月にかけて９ヵ月ほどの間、エヌビディアの株価チャートはほぼほぼ横ばいの状況が続いていました。

エヌビディアの稼ぐ力は、すさまじいものがあります。直近の四半期、つまり2026年４月期の四半期売上高が13兆円、純利益が9.3兆円です。エヌビディアはたった四半期で、トヨタの今期の予想利益の3倍を稼いだことになります。

にもかかわらず投資家がエヌビディアの株価に疑念を感じたのは「循環取引疑惑」が発端でした。

ＡＩバブル崩壊説が、後退した本当の理由

AIには巨額の投資が必要になります。AIを開発する企業も、AIに必要な設備を提供する企業も、急激な需要の増加に追いつくためには巨額の資金調達が必要になります。

そこでエヌビディアは自社の巨大な利益を背景に、有望なAI関連企業に出資をしました。その企業が出資で得た資金をもとに、エヌビディアからGPUを購入して設備投資を行います。

これが資金の流れだけを見ると、エヌビディアから出たお金がエヌビディアの売り上げになって戻ってくるように見えるのです。それで市場は「エヌビディアの売り上げは循環取引に支えられているのではないか？」、つまり「実態のない売り上げの水増しではないか」と疑念を持ち始めたのです。

日本人にわかりやすい言葉でいえば「花見酒経済」になっているのではという疑惑です。

落語の花見酒は花見で酒を売ろうとした男たちが売上金で酒を買って飲んでいくうちに酒樽は空っぽになるのに、手元には最初の売上分のお金しか残っていなかったという噺です。

ではエヌビディアがどうなのか、検証してみましょう。

落語にたとえるとこういうストーリーです。

「おいちょっとお前さんの会社の株を買わせてもらうよ」

「なんだなんだ、えらいたくさんの金が入ってきたな。じゃあ三度の飯よりも大好きなGPUを買わせてもらうよ」

こうしてエヌビディアの現金は増えずにGPUの在庫がなくなったとします。じゃあ何が手元に残るかというと出資した株券です。

ここがファクトとして面白いところで、エヌビディアが出資をしたAI関連株はこの一年で軒並み株価が上昇しています。

たとえばエヌビディアは、AI向けのカスタム半導体やAIデータセンターの高速ネットワークを担うマーベル・テクノロジーに出資しました。AIインフラ企業としてエヌビディア陣営に入ってもらう意図からです。そのマーベルの株価は一年前に62ドルだったのが直近では168ドルと2.7倍に上昇しています。

AIデータセンターでは、GPU間を超高速で接続する必要があります。そこに光通信を提供するコヒーレントやルメンタムにもエヌビディアは出資しています。コヒーレントの株価は一年前の79ドルが、直近では362ドルで4.6倍、ルメンタムは78ドルが884ドルと11倍に上昇しています。

つまり仮に循環取引分を「意味はゼロではないか？」と疑念を持つ立場でも、純粋な株式投資としてみれば資金は数倍に増えています。本業がGPUの販売から、ソフトバンクグループのような株式投資に置き換わっているとも読めるわけです。

この観点で検証することでエヌビディアが成長していないという疑念については、本当のところ根拠が薄れてきているのです。

「ITバブル」と決定的に違うこと

さて、エヌビディアの循環取引疑惑で一番規模が大きい投資案件は未上場会社であるOpenAIでした。エヌビディアは昨年９月、OpenAIに最大1000億ドル（約15兆円）を投資すると発表しましたが、報道ベースではその後、計画は300億ドルに縮小したのではないかといわれています。

しかし、それでもOpenAIに対しては4％ぐらいの大株主です。

この投資はOpenAIが大量のGPUを購入する資金に使われるわけで、その点ではやはり循環取引の疑念の火種のひとつではあります。しかしそのOpenAIは2026年ないしは2027年に株式上場を計画しています。

OpenAIは、上場に成功すれば世界の時価総額のトップ10が狙える企業です。そうなった時点で得られる利益はGPUの販売益よりもはるかに大きな金額になるわけで、その時点でエヌビディアの循環取引への疑念は消失してしまうでしょう。

実は現在のAI投資ブームがバブルなのかどうかについては、バブルではないという有力な証拠が存在します。ハイテク株全体の予想PER（株価収益率：株価が将来の純利益の何倍かを示す指標）が上昇していないのです。

アメリカの株式市場では今後12ヵ月の予想利益をもとに予想PERを計算するのがアナリストの間の標準的な指標です。さまざまなシンクタンクが公表する予想PERを眺めると、現在のハイテク株の予想PERは22〜25倍、エヌビディアは25〜27倍と計算されています。

この水準は投資家の目線でみると「株価は急激に上昇したが、稼ぐ力も同じペースで上昇している」という状態です。

これとよく対比されるのが、2000年当時のITバブル時代の株価です。当時はナスダック100のPERが70〜100倍となり、有力なネット企業は赤字でPER算出不能という状態でドットコム企業に投資が集中していました。

ですから現在のAI株ブームと、かつてのIT株バブルはまったく違うというのがアメリカ市場での投資家の基本認識なのです。

次に来るのは「赤字AI企業」の時代

つまり現時点では、エヌビディアをめぐる「AIバブル崩壊説」は、かなり後退しているのです。

少なくとも現在のAI市場は、2000年のITバブルのように「利益のない企業に期待だけで資金が流れ込む相場」ではありません。実際に巨額の利益を稼ぐ企業が、AI投資を支えているからです。

しかし、市場が本当に警戒しなければならないのは、むしろこれからかもしれません。

なぜなら、AI市場はいま、「エヌビディア中心の時代」から、「赤字の巨大AI企業が次々と株式市場に押し寄せる時代」へ移ろうとしているからです。

なぜ市場は、いま再び「AIバブル」に向かい始めているのか。そして、その主役はもはやエヌビディアではありません。

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