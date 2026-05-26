¡Ö·³¹ñ¼çµÁ¤ÎË´Îî¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤½¤¦¤È¤¹¤ëÄ©È¯Åª¹Ô°Ù¡×ÆüËÜ¤ò3ÅÙ¤âÈãÈ½¤·¤¿48²óÌÜ¤Î½¬¶áÊ¿¡¦¥×¡¼¥Á¥ó²ñÃÌ¤Î¿¼ÁØ
°ÂÇÜ¼óÁê¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó²ñÃÌ27²ó
¤Þ¤ë¤Ç¥¿¥Ì¥¤È¥¥Ä¥Í¤Î²½¤«¤·¹ç¤¤¡½¡½¤³¤ÎÎ¾Íº¤Î²ñÃÌ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Àè½µ5·î20Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥é¥¸¡¼¥ß¥ë¡¦¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¡¢¼Â¤Ë48²óÌÜ¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñÃÌ¤â´Þ¤à¡Ë¤È¤Ê¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¡¢ËÌµþ¤Î¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£À¸Á°¤Î°ÂÇÜ¿¸»°¼óÁê¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ì¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó¤È27²ó¤â²ñÃÌ¤·¤¿¡×¤È¿áÄ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë²ó¿ô¤À¡£Âç¹ñ´Ö¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯Á°Îã¤¬¤Ê¤¤ÉÑÅÙ¤ÇÆó¿Í¤Ï²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤ÎÃæ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö²½¤«¤·¹ç¤¤¤ÎÂÀ×¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2000Ç¯5·î7Æü¤Ç¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±Ç¯3·î27Æü¤Ç¤¢¤ë¡£ÅöÁª¤·¤¿Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹¾ÂôÌ±¼çÀÊ¤¬½ËÊ¡¤ÎÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎÅöÁª¼Ô¤Ï¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï³¤³°¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç½é¤á¤Æ¡¢½ËÊ¡¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤¯¤ì¤¿Êý¤À¡£»ä¤Ï¥í¥·¥¢¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×´Ø·¸¡Ê1996Ç¯Äù·ë¡Ë¤ò¡¢É¬¤º¤ä¿¼²½È¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£Î¾¹ñ¤Î´Ø·¸¤ò¡¢Íè¤¿¤ë¿·À¤µª¤ËÁ´ÌÌÅª¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢²¦³¤±¿¸µÃó¥íÃæ¹ñÂç»È¤¬¡¢²ó¸ÜÏ¿¡Ø¿·À¤µª¤ÎÃæ¥í´Ø·¸¡Ù¡Ê¾å³¤Âç³Ø½ÐÈÇ¼Ò¡¢2015Ç¯¡Ë¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë°ïÏÃ¤À¡£47ºÐ¤ÇÂçÅýÎÎ¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤¿¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¡¢Åö»þ72ºÐ¤Î¹¾ÂôÌ±¼çÀÊ¤Ë¡¢³ÊÊÌ´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ì¤«¤é13Ç¯¸å¤Î2013Ç¯3·î14Æü¸áÁ°¡¢ËÌµþ¤Î¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤Ç³«¤«¤ì¤¿Á´¹ñ¿ÍÌ±ÂåÉ½Âç²ñ¤Ç¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Á°Ç¯¤Î11·î¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÁí½ñµ¤Ë¤â½¢¤¤¤¿¡£
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢2008Ç¯¤«¤é2012Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï·ûË¡¤Îµ¬Äê¾å¡¢ÂçÅýÎÎ¤ÎºÂ¤ò¼ã¤¤¥É¥ß¡¼¥È¥ê¡¼¡¦¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥Õ»á¤ËÁµ¾ù¤·¡¢¼óÁê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢2012Ç¯¤«¤é¤ÏºÆ¤ÓÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¡¢¸¢ÎÏ¤ÎºÂ¤ËµïºÂ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
½¬¶áÊ¿¤ÎŽ¢¥×¡¼¥Á¥ó´êË¾¡×
Åö»þ¡¢½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÎÃÂÀ¸¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ï¡¢3·î14Æü¸á¸å¤Î¿ÍÌ±Âç²ñÆ²¤Ë¡¢¿·¹ñ²È¼çÀÊ¤Î»Ñ¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¡Ö¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×¤È¿Ö¤Í¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¿·¼çÀÊ¤Ï¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤ÎÀ¤¤¬ÌÀ¤±¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¡¢Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡Ê»þº¹¤Ï5»þ´Ö¡Ë¡£Íè½µ¤Ë¤ÏÁáÂ®¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë°§»¢¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¹Ô¤¤ÎÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡×
¼ÂºÝ¡¢3·î22Æü¤«¤é24Æü¤Þ¤Ç¡¢½é³°Í·¤È¤·¤Æ¥â¥¹¥¯¥ï¤ËÈ¯¤Ã¤¿¡£ºÆ¤ÓÃæ¹ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤À¡£
¡Ö¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï½¬¶áÊ¿¿·¼çÀÊ¤ò¡¢¡Ø¥¿¥Ð¡¼¥ê¥·¥·¡ÊÆ±»Ö¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦½¬¼çÀÊ¤¬Í£°ìÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢¸ì¤Ç½Ð·Þ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1959Ç¯¤Ë½¬¼çÀÊ¤ÎÉã¡¦½¬Ãç·®¸µÉû¼óÁê¤¬ÂåÉ½ÃÄ¤òÎ¨¤¤¤Æ¥â¥¹¥¯¥ï¤òË¬Ìä¤·¤¿»þ¤Î¼Ì¿¿¤òÅÏ¤·¤Æ´¶·ã¤µ¤»¤¿¡£
°ìÊý¡¢½é¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢½¬¼çÀÊ¤Ï¿Ö¤Í¤¿¡£¡Ø¤É¤¦¤·¤¿¤éÄ¹´üÀ¯¸¢¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡Ù
¤¹¤ë¤È¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢µõ¿´Ã³²û¤ËÅú¤¨¤¿¡£¡Ø¤½¤ì¤Ï¡¢·³¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»º¶È¤ò°®¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤µ¤¨¾¸°®¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÀäÂÐ¤Ë¿²¼ó¤òÁß¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡£½¬¼çÀÊ¤Ï¡¢¿¼¤¯¹Î¤¤¤¿¡×
¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢½¬¼çÀÊ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇÍ£°ì¤ÎÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤À¤¬¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢½¬¼çÀÊ¤Î¿´»ý¤Á¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾åµ¤ÎÃæ¹ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö½¬¿·¼çÀÊ¤Ï¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¤«¤éËÌµþ¤ØÌá¤é¤º¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³«¤«¤ì¤¿BRICS¡Ê¿·¶½5¥õ¹ñ¡Ë¥µ¥ß¥Ã¥È¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤Ë¥Ú¥³¥Ú¥³Æ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑÎÏ¤Ï¡¢Â¾¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¤¥ó¥É¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤ò²Ã¤¨¤¿¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤¬¼ó¤ò½Ä¤Ë¿¶¤é¤Ê¤¤¤È²¿»ö¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤¿¡×
¥¯¥ê¥ß¥¢ÀêÎÎ¤ÇÃæ¥íµÕÅ¾
¤³¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½¬¼çÀÊ¤¬¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÍ¥±Û´¶¡×¤òÊú¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Íâ2014Ç¯5·î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2014Ç¯3·î¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤òÀ©°µ¤·¤¿¤¬¡¢ÊÆ²¤¤«¤é¶¯Îõ¤Ê·ÐºÑÀ©ºÛ¤ò²Ý¤»¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥í¥·¥¢¤Ï·ÐºÑ´íµ¡¤Ë´Ù¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤òÍê¤Ã¤¿¡£
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÆ±Ç¯5·î¤Ë¾å³¤¤òË¬Ìä¤·¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢30Ç¯¤Ç4000²¯¥É¥ëÊ¬¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹¤ò¥í¥·¥¢¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¶¡µë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ø¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÎÎÏ1¡Ù¡Ê¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤Î³«ÄÌ¤Ï2019Ç¯¡Ë¤ÎÄó·È¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ö¼Â¾å¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥í¥·¥¢·ÐºÑ¤ÎÀ¸»¦Í¿Ã¥¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¤½¤Î¸å¤â¡¢Ãæ¥í´Ø·¸¤Ë¤ÏäþÍ¾¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÃæ¹ñ¡Ó¥í¥·¥¢¡×¤È¤¤¤¦¿Þ¼°¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
1917Ç¯¤Ë¥Ü¥ë¥·¥§¥Ó¥¡Ê¶¦»ºÅÞ¡Ë¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢³×Ì¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Ìó100Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¾ï¤Ë¥½Ï¢¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤¬·»µ®Ê¬¤ÇÃæ¹ñ¤¬ÄïÊ¬¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËµÕÅ¾¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¥í´Ø·¸»Ë¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢»ä¤È×¢À¥ÍÛ»Ò·Ä±þÂç³Ø¶µ¼ø¤È¤Î¶¦Ãø¡ØÆüËÜ¿Í¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤Ãæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¤ÎÈë¤á¤¿ÌîË¾¡Ù¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¼Ò¡¢2023Ç¯¡Ë¤ò»²¾È¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
Á°½Ò¤ÎÃæ¹ñ¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2022Ç¯2·î¤Ë¡¢½¬¼çÀÊ¤È¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î´Ö¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÌåÃå¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÌµþÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³«²ñ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿2·î4Æü¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬Ë¬Ãæ¤·¤Æ¡¢½¬¼çÀÊ¤È²ñÃÌ¡¢¤È¤â¤Ë³«²ñ¼°¤ò»²´Ñ¤·¤¿¡£¤½¤Î»þ¡¢Î¾¼óÇ¾¤Ï¡ØÌµÀ©¸Â¤ÎÎ¾¹ñ´Ø·¸¡Ù¤òëð¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½¬¼çÀÊ¤ËÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¡¢2·î20Æü¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬ÊÄ²ñ¤¹¤ë¤ä¡¢24Æü¤ËÆÍÁ³¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò»Ï¤á¤¿¡£¶ÃØ³¤·¤¿½¬¼çÀÊ¤Ï¡¢Íâ25Æü¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¡¢¶ÛµÞÅÅÏÃ¤òÆþ¤ì¤¿¡£¡Ø3·î4Æü¤«¤é°ú¤Â³¤¡¢Ê¿ÏÂ¤Îº×Åµ¤Ç¤¢¤ëËÌµþÅßµ¨¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ò³«Ëë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤À¡©¡Ù
¤¹¤ë¤È¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¼áÌÀ¤·¤¿¡£¡Ø¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¶þÉþ¤µ¤»¤Æ½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡Ù¡×
¤À¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ï¡¢¼þÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ë4Ç¯°Ê¾å¤ò·Ð¤¿¸½ºß¤Ç¤â¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯½ªÂ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
20·ï¤â¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òÊÂ¤Ù¤¿¤¬¡Ä
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¤³¤Î»þ¤ÎÁûÆ°¤Ç¡¢ÂÐ¥í¥·¥¢³°¸ò¤òÅý³ç¤·¤Æ¤¤¤¿³Ú¶ÌÀ®Ãæ¹ñ³°¸òÉôÉ®Æ¬ÉûÉôÄ¹¤¬¡¢µÍ¤áÊ¢¤òÀÚ¤é¤µ¤ì¤Æ¼ºµÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ÚÉûÉôÄ¹¤Ï¡¢¼¡´ü³°Áê¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÊª³°¸ò´±¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ï°ÊÁ°¡¢³Ú»á¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÍèÆü¤·¤¿ºÝ¡¢°ìÆüÄÌÌõ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢·É°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤À¡£
2025Ç¯1·î¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç2´üÌÜ¤Î¥É¥é¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¯Â¤¹¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓÃæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤ÎÉ³ÂÓ¤Ï¡¢¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¸ß¤¤¤Ë¡ÖÂÐÊÆ¶¦Æ®¡×¤¹¤ëÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤¿¤á¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¡¢º£²ó¤Î48²óÌÜ¤Î½¬¶áÊ¿¡¦¥×¡¼¥Á¥ó²ñÃÌ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¹¾ÂôÌ±¡¦¥¨¥ê¥Ä¥£¥ó»þÂå¤Î1996Ç¯¤Ë·ë¤ó¤ÀÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¶¨Äê¤Î30¼þÇ¯¤È¡¢¹¾ÂôÌ±¡¦¥×¡¼¥Á¥ó»þÂå¤Î2001Ç¯¤Ë·ë¤ó¤ÀÁ±ÎÙÍ§¹¥¶¨ÎÏ¾òÌó¤Î25¼þÇ¯¤ò¶¦¤Ë½Ë¤¦¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£
²ñÃÌÍâÆü¤Î5·î21Æü¡¢Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤Ï¡¢²ñÃÌ¤ÎÀ®²Ì¤ò¸Ø¼¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î20·ï¤â¤Î½ðÌ¾Ê¸½ñ¤À¡£
¡ ÅÔ»Ô³«È¯Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤È¥í¥·¥¢À¯ÉÜ´Ö¤Î³Ð½ñ
¢Ëþ½£Î¤¡Ý¥¶¥Ð¥¤¥«¥ë¥¹¥¯±Û¶Å´Æ»1435mmµ°´ÖÂè2ÀþÏ©¤Î¶¦Æ±·úÀß¤Ë´Ø¤¹¤ëÃæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢À¯ÉÜ´Ö¤Î¶¨Äê
£À©¸æ³ËÍ»¹çÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë²Ê³Øµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃæ¹ñ²Ê³Øµ»½ÑÉô¤È¥í¥·¥¢¹ñ²È¸¶»ÒÎÏ¥°¥ë¡¼¥×´Ö¤Î³Ð½ñ
¤³«ÊüËÇ°×¤ª¤è¤ÓÂ¿¹ñ´Ö¼çµÁ¤Î»Ù»ý¤Ë´Ø¤¹¤ëÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤È¥í¥·¥¢·ÐºÑÈ¯Å¸¾Ê¤Î¶¦Æ±À¼ÌÀ
¥½ÅÍ×¹©¶ÈÀ½ÉÊ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊËÇ°×¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤È¥í¥·¥¢»º¶ÈËÇ°×¾Ê¤Î³Ð½ñ
¦ÀÇ´Ø´´Éô¤Î¶µ°é¡¦¸¦½¤¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃæ¹ñÀÇ´ØÁí½ð¤È¥í¥·¥¢ÀÇ´ØÄ£¤Î³Ð½ñ¡Ù
§Ãæ¹ñÀÇ´ØÁí½ð¤È¥í¥·¥¢½Ã°å¡¦¿¢Êª¸¡±Ö´ÆÆÄ¶É¤È¤Î´Ö¤Î¡¢¥í¥·¥¢»ºÇÛ¹ç»ôÎÁ¤ÎÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡±Ö¤ª¤è¤Ó±ÒÀ¸Í×·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÄê½ñ
¨Ãæ¹ñ¹ñ²È»Ô¾ì´ÆÆÄ´ÉÍýÁí¶É¤È¥í¥·¥¢ÆÈÀê¶Ø»ß¶É¤È¤Î´Ö¤Î³Ð½ñ¡Ê2026¡Ý2027¡Ë
©Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÃÎ¼±»º¸¢¶É¤È¥í¥·¥¢ÃÎÅªºâ»º¶É¤È¤Î´Ö¤Î¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ
ªÃæ¹ñ²Ê³Ø±¡¤È¥í¥·¥¢¹ñ²È¸¶»ÒÎÏ¸ø¼Ò¤È¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ
µõ¡¹¼Â¡¹¤Î¶î¤±°ú¤
«Ãæ¹ñ¹ñ²È¸¶»ÒÎÏµ¡¹½¤È¥í¥·¥¢¹ñ²È¸¶»ÒÎÏ¸ø¼Ò¤È¤ÎÊ¿ÏÂÅª¸¶»ÒÎÏÍøÍÑÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿Íºà°éÀ®¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ
¬Ãæ¹ñ¹ñ²È±Ç²è¶É¤È¥í¥·¥¢Ê¸²½¾Ê¤È¤Î±Ç²è¶¦Æ±À½ºî¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞÃæ±ûÅÞ¹»¡Ê¹ñ²È¹ÔÀ¯³Ø±¡¡Ë¤È¥í¥·¥¢ÂçÅýÎÎ¹ñÌ±·ÐºÑ¡¦¹ñ²È¹ÔÀ¯³Ø±¡¤È¤Î¶¦Æ±³èÆ°·×²è¡Ê2026¡Ý2027¡Ë
®Ãæ¹ñ¿ÍÌ±ÆüÊó¼Ò¤È¥í¥·¥¢Ï¢Ë®¥¿¥¹ÄÌ¿®¤È¤Î¶¨ÎÏ¶¨Äê
¯Ãæ¹ñÆüÊó¼Ò¤È¥í¥·¥¢¹ñ²È¥á¥Ç¥£¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¸òÎ®¡¦¶¨ÎÏ¶¨Äê
°Ãæ¹ñ¿·²ÚÄÌ¿®¼Ò¤È¥í¥·¥¢¥¿¥¹ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¶¨ÎÏ´Ø·¸¼ùÎ©70¼þÇ¯µÇ°°ìÏ¢¤Î¹Ô»ö¤Î³«ºÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ
±Ãæ¹ñÃæ±û¹ÇÅÅÅ»ëÁíÂæ¡ÊCCTV¡Ë¤ÈÁ´¥í¥·¥¢¹ñ²È¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤è¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ª¤è¤ÓÆÃ½¸ÊóÆ»¤Ë¤ª¤±¤ë¶¨ÎÏ¤Î¿¼²½¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê
²À¶²ÚÂç³Ø¤È¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¹ñÎ©Âç³Ø¤Ë¤è¤ë¡ÖÃæ¥í¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦µæ±¡¡×¤Î¶¦Æ±ÀßÎ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÎÏ³Ð½ñ
³ËÌµþÂç³Ø¤È¥â¥¹¥¯¥ïÊªÍý¹©²ÊÂç³Ø¤Ë¤è¤ë¿Íºà¶¦Æ±°éÀ®¤ª¤è¤Ó²Ê³Ø¸¦µæ¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¶¨Äê
´¥Ï¥ë¥Ó¥ó¹©¶ÈÂç³Ø¤È¥µ¥ó¥¯¥È¥Ú¥Æ¥ë¥Ö¥ë¥¯¹ñÎ©Âç³Ø¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢Âî±Û¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢³Ø±¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¶¦Æ±ÀßÎ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê
¤³¤ì¤À¤±¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¤È¡¢¤µ¤âÃæ¥íÎ¾¹ñ¤¬Ìª·î´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£¤À¤¬ËÁÆ¬½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ÏËè²ó¡¢µõ¡¹¼Â¡¹¤Î¶î¤±°ú¤¤ÎÏ¢Â³¤À¡£
Äù·ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿½ÅÍ×°Æ·ï
»ä¤â´Þ¤á¤¿À¤³¦¤ÎÃæ¹ñ¥¦¥©¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¡¢º£²ó¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÎÎÏ2¡×¤ÎÄù·ë¤À¤Ã¤¿¡£
Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2019Ç¯¤Ë¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÎÎÏ1¡×¤¬³«ÄÌ¤·¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Î¥ä¥¯¡¼¥Á¥¢¤«¤éÃæ¹ñ¤Î¹õ²Ï¤Ë»ê¤ë2864km¤â¤ÎÅ·Á³¥¬¥¹¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤À¡£
Â³¤¤¤Æ2015Ç¯¡¢Ãæ¥íÎ¾¹ñ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥ä¥Þ¥ë¤«¤éÃæ¹ñÅìËÌÃÏÊý¤Ë»ê¤ëÌó3550km¤Î¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÎÎÏ2¡×¤Î¸ò¾Ä¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤³¤ì¤Ï¡¢¼ç¤ËÆó¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸ò¾Ä¤¬Æñ¹Ò¤·¤¿¡£
°ì¤Ä¤Ï¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤Î¼ºÂ®¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤ÓÂç¶â¤ò¤Ï¤¿¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤«¤éÅ·Á³¥¬¥¹¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬Çö¤ì¤¿¤Î¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢2020Ç¯¤«¤é2022Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¤ÎÉÔÍ×ÏÀ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¥â¥ó¥´¥ë¤¬¡¢¼«¹ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÌ¾¾è¤ê½Ð¤¿¤³¤È¤À¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÆñ¿§¤ò¼¨¤·¤¿¤¬¡¢2021Ç¯¤Ë¥í¥·¥¢¤È¥â¥ó¥´¥ë¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡£
¤½¤ì¤ÇºòÇ¯9·î¡¢¥â¥ó¥´¥ë¥ë¡¼¥È¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¡¢Ãæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¡¦¥â¥ó¥´¥ë¤Ç¡¢¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÎÎÏ2¡×¤Î³Ð½ñ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áº£²ó¤ÎÃæ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¡¢Àµ¼°¤Ê·ÀÌó¤ò¸ò¤ï¤¹¤â¤Î¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥í¥·¥¢¤¬¶¯µ¤¤Î²Á³Ê¤òÄó¼¨¡©
¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÎÎÏ2¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯É½¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5·î21Æü¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ³°¸òÉô¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤Ç¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Îµ¼Ô¤¬¡¢¤³¤Î·ï¤ò¼Á¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È³Ô²Åº«ÊóÆ»´±¤Ï¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤¿¡£
¡Ö¡ÊÃæ¥í¡ËÎ¾¹ñ¤Î¹ñ²È¸µ¼ó¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê¥ê¡¼¥É¤Î²¼¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤É³Æ¹àÌÜ¤ÎÊ¬Ìî¤Î¶¨ÎÏ¤ò¡¢Ì©ÀÜ¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï°ú¤Â³¤¥í¥·¥¢¤È¡¢Áê¸ßÂº½Å¡¦¸ßÍø¶¦¾¡¤Î¸¶Â§¤Ë´ð¤Å¤¡¢Î¾¹ñ¤Î¼ÂÌ³¶¨ÎÏ¤òÉÔÃÇ¤Ë¿¼²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤â¤ê¤À¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤ÏÅú¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸ò¾Ä¤¬½çÄ´¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤¼Äù·ë¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤¤¤Þ¤Ï¤Þ¤À¾ðÊó¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥í¥·¥¢Â¦¤¬¶¯µ¤¤Î²Á³ÊÀßÄê¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
»ä¤Ï2014Ç¯5·î¤Î¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÎÎÏ1¡×¤Î»þ¡¢¤³¤Î¸ò¾Ä¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤Î¤¢¤ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Ï¡¢¡Ê¥¯¥ê¥ß¥¢È¾ÅçÀêÎÎ¤Ç¡ËÊÆ²¤¤Î·ÐºÑÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤¿¤ï¤¬¹ñ¤ÎÂ¸µ¤ò¸«¤é¤ì¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯Çã¤¤Ã¡¤«¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Ï¤ä¤à¤Ê¤¯ÎÞ¤òÆÝ¤ó¤À¤¬¡¢º£¸å¤Î¶µ·±¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¤½¤ì¤«¤é´Ý12Ç¯¤¬²á¤®¤¿2026Ç¯5·î¤Î¸½ºß¡¢¼þÃÎ¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥é¥óÀïÁè¤Î½ª·ë¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤Ï1¥Ð¥ì¥ë¤¢¤¿¤ê100¥É¥ëÁ°¸å¤Î¹âÃÍ¤ò¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯ÅþÍè¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤¬¡Ö¥â¥¹¥¯¥ï·Ø¤Ç¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
½¬¶áÊ¿¤Î¶¯Îõ¤ÊÆüËÜÈãÈ½
¤È¤³¤í¤Ç¡¢5·î21Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ä¹Ê¸¤ÎÃæ¥í¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Õ½ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¼¡¤ÎÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ½Ò¤À¡£
¡ãÁÐÊý¤Ï¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë´Ø¤¹¤ëÀµ¤·¤¤Îò»Ë´Ñ¤ò°ú¤Â³¤ÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÍÊ¸î¤·¡¢¡Ø¹ñÏ¢·û¾Ï¡Ù¡¢¥Ë¥å¥ë¥ó¥Ù¥ë¥¯¹ñºÝ·³»öºÛÈ½¤ª¤è¤Ó¶ËÅì¹ñºÝ·³»öºÛÈ½¤Î·û¾Ï¤ª¤è¤ÓÈ½·è½ñ¤ËÌÀµ¤µ¤ì¤¿ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¾¡Íø¤ÎÀ®²Ì¤ò·ø¤¯¼é¤ê¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤ÎÎò»Ë¤òÈÝÄê¡¢ÏÄ¶Ê¡¢²þãâ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¤¤«¤Ê¤ë´ë¤Æ¤âÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡ä
¡ãÁÐÊý¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Ì±À¸ÍÑÅÓ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤ë¤ËÂ¤ëµ¡Èù¤Ê³ËÊª¼Á¤ò¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤êÂçÎÌ¤ËÈ÷Ãß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿¼¤¯Í«Î¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¹ñ¤Î±¦ÍãÀªÎÏ¤¬Êú¤¯ÍÆÇ§¤·¤¬¤¿¤¤Ìî¿´¤È¶ËÃ¼¤ÊÄ©È¯¹Ô°Ù¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÈó³Ë»°¸¶Â§¡×¤Î²þÄê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êÇË²õÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤È¤Î¡Ö³Ë¤Î¶¦Í¡×¤È¤¤¤¦ÀøºßÅªÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ß¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤È¶¦Æ±¤Ç¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¡Ö³ÈÂçÍÞ»ß¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¡¢ ¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«¼çÅª¤Ê³ËÊÝÍ¤ò´ë¿Þ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢¶¯¤¤·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ø³Ë³È»¶ËÉ»ß¾òÌó¡ÊNPT¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤Î¹ñºÝË¡¾å¤ÎµÁÌ³¤ò³Î¼Â¤Ë½å¼é¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¯Â¥¤¹¡ä
¡ãÁÐÊý¤Ï¡¢¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤¬¡ÖºÆ·³È÷²½¡×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬ÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Ë¿¼¹ï¤Ê¶¼°Ò¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¹ñºÝ¼Ò²ñ¤äÃÏ°è½ô¹ñ¤¬¤³¤ì¤Ë¶¯¤¤·Ù²ü´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£º£Ç¯¤ÏÅìµþºÛÈ½¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤«¤é80¼þÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£ºÛÈ½½ê¤ÎÄ´ºº²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î·³¹ñ¼çµÁ¼Ô¤¿¤Á¤¬ÈÈ¤·¤¿ÀïÁèÈÈºá¤Îµ¬ÌÏ¤¬¶Ë¤á¤ÆµðÂç¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì±´Ö¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¤½¤Î¹Ô°Ù¤Î»ÄµÔ¤µ¤È¶²ÉÝ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¶µ·±¤òµâ¤ß¼è¤ê¡¢¼«¤é¤ÎÈó¿ÍÆ»Åª¤Ê¿¯Î¬¤ÎÎò»Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ®²Ì¤òÇ§¤á¡¢¡Ö¿··³¹ñ¼çµÁ¡×¤ä¡ÖºÆ·³È÷²½¡×¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¯Â¥¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤«¤Ä¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¿Í¡¹¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¼«¿È¤Ë¿ÓÂç¤ÊºÒÆñ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡ä
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·×3¥õ½ê¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢Ãæ¥í¤¬Â·¤Ã¤ÆÆüËÜÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÎÎÏ2¡×¤Ç¤Ï¹ç°Õ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÆüËÜÈãÈ½¤Ç¤Ï¡¢´°Á´¤ËÂÊÂ¤ß¤òÂ·¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤µ¤é¤Ë½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤Ï¡¢20Æü¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤Ë¤â¡¢²ñ¸«¤ÇÆüËÜ¤òÇ°Æ¬¤Ë¤ª¤¤¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ëÈãÈ½¤ò¥Ö¥Á¤«¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¾¡Íø¤ÎÀ®²Ì¤òÈÝÄê¤·¡¢¥Õ¥¡¥·¥º¥à¤ä·³¹ñ¼çµÁ¤ÎË´Îî¤ò¸Æ¤Ó³Ð¤Þ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ëÄ©È¯Åª¹Ô°Ù¤Ë¡¢ÃÇ¸Ç¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¡×
¤³¤Î²ñ¸«Ê¸½ñÁ´ÂÎ¤ÏÃæ¹ñ³°¸òÉô¤¬Áð¹Æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤Î²Õ½ê¤À¤±¤Ï½¬¼çÀÊ¤¬ÀÖ±ôÉ®¤Ç½ñ¤²Ã¤¨¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Á°¸å¤ÈÉ®Ã×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë°Û¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£¼ÂºÝ¡¢½¬¼çÀÊ¤Ï¤³¤Î²Õ½ê¤òÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüÃæ´Ø·¸¤ÎÁá´ü²þÁ±¤¬¸·¤·¤¤¤³¤È¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿Ãæ¥í²ñÃÌ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡Ø½¬¶áÊ¿¤¬¥È¥é¥ó¥×¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¡ÖÁ´ÆâËë¡×¡Ù
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û½¬¶áÊ¿¤¬¥È¥é¥ó¥×¤ò²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿ÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¡ÖÁ´ÆâËë¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¿À»ö,
¾¦Å¹³¹,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Áòº×,
ºë¶Ì,
ÀÅ²¬,
ÇÛÀþ,
³ùÁÒ,
Ë¬Ìä²ð¸î