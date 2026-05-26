野良猫を保護した直後に始まった壮絶出産、そして…動物保護団体代表が「ワタデキ」設立を決意した悲しい出来事

動物保護団体「ワタシニデキルコト」の代表・坂上知枝さんの毎日は忙しい。朝晩2回、何匹もの犬を散歩に連れていく。治らない疾患や人馴れが難しい子、一方で運動量が必要な狩猟犬などもいるため、どの子も満足するまで運動させるには、1回2時間、1日3〜4時間以上かかる。

また、家には疾患を抱える猫が複数いる。おしりの骨が溶けて、自力では排泄できない子もいるし、生後数日の子猫を保護すれば、ミルクも排泄も数時間おきに手当てしなければならない。

動物の保護、病院通い、時にはハリ治療を受けさせたり、譲渡前にはトリミングに連れていくなど、寄付では賄いきれない費用がかかるため、自身は動物とは全く関係のない業界で働く。合間に、千葉市や福島県の保健所や愛護センターからの要請に応え、多頭飼育崩壊現場から救出された子や命の期限が切られそうな野良犬を迎えに向かう。

間に合わなかった時の悔しさや悲しさ、ひどい惨状の犬や猫のこれまでの境遇を知った時の衝撃や怒りは、何十年続けてきた今でも慣れることはないという。

なのに、なぜこうした活動を続けるのか。

ワタシニデキルコト（以下、ワタデキ）で、坂上さんとともに活動しているメンバーの視点から、坂上さんらの保護動物たち救出のエピソードを紹介する連載。今回は、「ワタデキ」設立を決意するきっかけとなったひとつのエピソードをお伝えする。

坂上知枝さんが設立した一般社団法人「ワタシニデキルコト」（ワタデキ）は、「人間の都合に振り回される動物を救う」ことを目的に活動する団体だ。坂上さんは、子どものころから捨て猫や捨て犬を保護しては、きれいに体を洗ってあげ、飼い主や里親を探していた。ワタデキを立ち上げて以降は、ボランティアメンバーとともに、自ら救助し、自宅でケアをしたり里親探しをする一方で、東京、千葉、福島などの保健所や愛護センターと連携し、里親探しが困難な心身に問題を抱えた犬猫の引き取りも行う。 資金は賛同者からの寄付と、チャリティイベントや通販サイト『ワタデキストア』でチャリティ商品の販売などで補おうとはしているが、実際は持ち出しになることも多い。

不妊去勢手術をされていない野良猫が何十匹

2020年9月、坂上知枝は、一般社団法人「ワタシニデキルコト」（通称「ワタデキ」）を設立した。そこから遡ること4ヵ月前の2020年5月、それまで個人で長く保護活動をしていた坂上が、「ワタデキ」設立を決意する一因となった1匹の猫に出会う。

「野良猫たちの餌やりをしているのですが、その中に妊娠している猫がいて心配しています」

ある日、たまたま動物病院で出会った男性からこんな相談をされた坂上の妹は、急いで現場に駆けつけたところ、男性のいう猫に出会うことができた。その地域一帯には、不妊去勢手術をされていない野良猫たちが何十匹もいた。

「産まれはじめちゃった！」

「すでにお腹が大きくぱんぱんに張っていました。急いで病院から借りてきた捕獲器を置きましたが入ってくれず、車に入っていた義弟の釣り具のタモという網で捕まえることができました。急いで動物病院に戻り検査をしてみると、あと2〜3日で産まれそうとのことでした。

とりあえず一晩、病院で預かってもらい、翌日、妹と私で引き取りにいきましたが、さて、どうしたらよいのやら。

まだワタデキを設立する前で設備は整っておらず、仲間も少なく、でも我が家にも妹宅にもすでに複数の犬や猫がいて隔離する部屋がなく……。おそるおそる実家の両親に預かりを打診したところ、快く引き受けてくれました。ふたりで『よかった！』と声を上げたことを覚えています」(坂上)

母猫の名前は「クロエ」になった。坂上の母がつけた名前だった。

いつ出産してもおかしくない状態のクロエは、坂上の両親の自宅に預けられた。坂上も両親も動物を飼った経験は豊富だが、お産に立ち合うのはこのときが初めてだったという。

「実家に預けて帰宅しようと車を走らせること15分程で、母から『産まれはじめちゃった！』と電話がかかってきました。

『うわ！ 早い！』慌てて妹と実家に戻ると、すでに4匹の子猫が産まれ、それでもまだお産は続いています。そこからは両親と4人で見守りました」(坂上)

母猫が遺体を食べることも

3時間かけてクロエは出産を終えた。

産まれた子猫は全部で7匹。坂上は、毛色の特徴からそれぞれに「アメショ」「クロシロ」「ぱんだ」「くろすけ」「ことらこ」「ヒヨ」「ミケ」と名付けた。

「推定7〜8歳のクロエは過去に何度も出産経験があるようで、子猫たちのお世話がとても上手でした。しかし産まれた子猫の中でもヒヨとミケは体が小さくて弱々しく、心配が募りました」(坂上)

出産から8日後、ミケは天国に旅立っていった。

坂上の母が様子を見に行くとミケの遺体は顔が食べられてなくなっていたのだという。

母猫は本能で死んでしまった個体を食べることがある。遺体の臭いで外敵を引き付けてしまい、元気な個体に危険が及ばないようにするために食べて隠すのだ。

一見ショッキングにも思える行為だが、野良猫生活の長いクロエにとっては子猫たちを守るための必要な防御策だったのだろう。

「『ごめんね、ごめんね』と、母はショックで落ち込んでしまいました。誰も悪くないし、こんなに小さな月齢で亡くなってしまう子はどちらにせよ、きっと長くは生きられなかったはず。

預かってもらうことへの感謝と同時に申し訳なさもありましたが、なお一層、残った子猫たちの幸せな未来を繋いでいかなくちゃと思いました」(坂上)

すくすくと育った子猫たちは

その後、6匹の子猫たちはすくすくと成長していった。クロエは警戒心が強くなかなか人に触らせなかったが、坂上の両親には心を許して子猫を任せていたという。

「子猫たちは和室の障子をビリビリに破ったり、部屋中を駆けずり回ったりと、やりたい放題。なにもかもが楽しくて、遊んではクロエの元に戻って、おっぱいを飲んで、離乳食を食べて眠る。目が覚めたらまた遊ぶ、といった感じでした。

体が小さく心配していたヒヨだけは、クロエ母さんにべったりの甘えっ子に成長していきました。

他の子猫たちは我が家や妹一家が犬を連れて頻繁に様子を見に行っていたので、人間にも犬にも慣れっこ。

クロエは警戒心が強かったのですが、1ヵ月経ったころには、一番気を許している父にだけは撫でさせてくれるようになりました」(坂上)

生まれてから2ヵ月半ほど経ったころ、最初に里親の下にもらわれていったのは元気で賢いアメショだった。坂上の姪の友人家族で、アメショを見た時に「この子だ！」と思ったのだという。

それからすぐに近所の寿司屋を営む家族が、一番体が大きく気の優しいクロシロの里親になった。

ユニークな柄の穏やかなぱんだは、以前坂上が保護した猫の里親になってくれた家族が迎え入れてくれた。

「ヤンチャなくろすけとマイペースなことらこは仲良しだったため、妹一家が2匹一緒に迎え入れました。今も妹家族に可愛がられて幸せに暮らしています。

クロエとヒヨは、里親を視野に入れた預かりをしたいという方が2匹一緒に迎えてくれたのでこれで一安心だと思いました。

まだ団体を立ち上げる前だったので医療費などをいただくということもせず、完全に私たち家族の自費でのボランティア活動でした」(坂上)

多産と言われる猫も平均は2〜5匹。7匹も出産し、へとへとのはずだが、乳に吸い付いてくる子猫たちを優しく受け入れるクロエは、子育てに慣れた様子だった。

しかし安心したのもつかの間、クロエとヒヨはすぐに坂上の元へ戻ってくることとなった。

◇目の前の猫を助けたい一心から始まった日々は、過酷ではあったが、かけがえのないものだったという。それでも、母猫クロエを気遣いながら、生まれたばかりの子猫たちを見守り、成長の期待を胸にした坂上一家にとって、ひとつの命が消えたショックは計り知れない。

「この子たちを必ず幸せにつなげたい」という思いは、より強くなっていったのだろう。

動物を保護するということは、家に入れて、餌をあげるだけではない。希望も否定も主張できない動物たちの一生に、責任を持つのだということを、坂上さんはすでに知っていた。だが、猫たちを里親に出し、ひと安心した坂上さんのところにクロエとヒヨが戻されたという。

後編「7匹産んだ保護猫に訪れた『まさかの結末』…里親希望の家から戻された親子猫が幸せになるまで」でくわしくお伝えする。

【後編】保護直後に7匹出産した野良猫。「幸せな未来」が約束されたはずの家から親子猫が「戻された」理由