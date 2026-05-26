息子たちには”いいヤツ”になってほしい…青木裕子が「自分は性格が良くない」と思いながら考えたこと

フリーアナウンサー、VERYモデルとして活躍する青木裕子さん（Instagram: @yukoaoki_official）は、12歳と10歳の2人の男の子の母。青木さんの著書『「学びが好きな子に育つ！」 3歳からの子育て歳時記』には、青木さんがお子さんたちと一緒に実践してきた「体験学習」の具体例や、小学校受験のプロ・大原先生による月々のアドバイスなどがたっぷり掲載されています。

子育ての正解ってある？ 教育ママじゃダメ？ 子どもにとって“本当にいいこと”って？ などなど、この連載では、青木さんが子育てをする上で日々感じているアレコレを、「子どもの教育」をテーマにしつつ徒然なるままに語っていただいています。今回は、青木さんがお子さんたちに抱いている願いについて。子育てをする中で、「これだけは大事かもしれない」と感じるようになったこととは。

息子たちには“いいヤツ”になってほしい…

私は性格が良くないのです。

極悪だとも思いませんが、周りから見たら些末なことに対してイライラしてしまうし、うわさ話に興じることもあります。「わー、この人天使みたい！」という人に出会ったことが何度かありますが、「この人にだって裏の顔があるに違いない」と、翻って自分に幻滅しすぎないように予防線を張ります。悪いところもあるのが人間らしいと自分に都合のいい説を唱えて、天使になれない自分を正当化します。最近一番面白かったのは、「あの人って、人の悪口をいうよね。そういう人だから信頼できないよね」という雑談です（ええ、これは悪口ではないのです。じゃあ悪口って何？）人間ってそんなもんだなあと思います。

でも、最近息子たちに対して、つくづく思うのです。何はなくとも“いいヤツ”になってほしいなあと。

教育についていろいろなことを考えてきました。英語はどうする？ 習い事は？ 読書はした方がいいよね？ ……でも、そういったスキルが身につくかどうか、活かせるかどうかは才能やめぐり合わせ等、自分の力では如何ともしがたい事柄に左右されます。小学校高学年〜中学生ともなると、まあそう多くのことは身につけられないよなとなんとなく感じます。そうしたときに、せめて“いいヤツ”になっておくれよと思うのです。

性格は最悪だけど、唯一無二の才能を持っていて、世間が彼を求めざるを得ないという人間以外は（果たしてそんな人いるのかしら）、結局はそこだよ、性格だよ、と。ですが、冒頭に告白した通り、私は性格が良くないのです。だから、どうやったら“いいヤツ”を育てられるのかわからないのです。“何はなくとも”とか、“せめて”とか言っておいて、とんでもない、それが一番難しいんじゃないかと気づいてしまいました。

“いいヤツ”ってなんだろう

よく、「子どもに読書をさせたいなら、自分も読書をした方がいい」と言われます。子どもは親を見て育つのだから、と。その法則にのっとると、性格のいい子を育てるには、私が性格がいいところを見せるべきなのでしょう、きっと。こんなことを書くと、おそらく、ネットニュースのコメント欄には「私は子どもの前では絶対に人の悪口を言わないようにしています。それって親として普通じゃないですか？」なんていう意見が並びそうですが、そうやって書いている方も、自分の子どもにはニュースのコメント欄に書き込みしまくるような人間に育ってほしくないハズです。見えないところなら何をやってもいいって、それは性格がいいと言えるのでしょうか。まあ、人間ってそんなもんだなあと思います。

そもそも、“いいヤツ”って解釈がとても難しいです。ある人にとっての“いいヤツ”は、またある人にとっての“気に食わないヤツ”でもありそうです。テレビでよくあるアルアルを見ていると、苦しくなることがあります。「こんなヤツ許せない！」みたいな話をして、テレビの中の人たちが「わかるー！！」というあれです。「もしかしたら、それ、やっちゃってるかも」ということが一つもない人っているんでしょうか。あそこで「わかるー！！」といっている人たちが標準モデルで、アルアル言われちゃっている人たちは糾弾されるべき存在ということなのでしょうか。さらに、SNSにはテレビ以上にそうした話題があふれています。たまたま目にしたそれらを気にして自分の行動を合わせていった先が、“いいヤツ”のゴールなんでしょうか。

正解はないけれど、育んでほしい力

何度も言いますが、私は性格が良くありません。だから、わからないだけなのかもしれませんが、正解がないことにも正解を求めたくなる世の中で、“いいヤツ”になるのは難しそうだなあと思います。考えすぎると、もう何もできなくなりそうです。

そんな中で私が、ちょっとだけ確信をもって、育んだ方がいいと思うのが“想像力”です。私は、息子たちに、醜い感情を一つも抱かない天使のような人間になってほしいとは思いません。残念ながら私の子なので、なれるとも思いません。でも、アルアル言われちゃっている人のアルアルにももしかしたら何か理由があるのかもしれない。あるいは違う方向から見たらこっちの方がアルアルかもしれない。そんな風に物事の背景を想像したり、自分の言動の先を想像したりすることで、極悪に陥ることは免れそうです。（想像した上で、あくどいことを選ぶという道もありますが……、さすがにそこは息子たちを信じたい）私は、想像力は育むものだと思っているので、“いいヤツ”になってほしいなあという思いの達成のため、とりあえず、親としてまず意識できるのは想像力育てかなと思うに至りました。常に数多の情報にさらされていて、想像する力なんて忘れてしまいそうになりますし、同じソウゾウなら“創造”の方がなんとなく大切そうな世の中ではありますが。

結局のところ、欲張らない子育てでも、そう簡単にハウツーは見つかりません。“いいヤツ”だったらそれだけでいいから、というのも、随分とおごった願いなのかもしれませんね。まあ、「できるだけ“いいヤツ”になってね」くらいの希望にしておきます。そんなことを思いながら、毎日弁当を作り、大量の洗濯物を洗って干して畳みます。お昼休みや着替えのときに、少しでいいから母の姿を想像してほしいなあなんて淡い期待を抱きながら。

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