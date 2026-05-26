2026年度のセ・パ交流戦が26日からスタート。前日25日には、選手たちも登壇しての開幕記者会見が行われました。

巨人からの登壇者となったルーキー・田和廉投手は、これが初の交流戦と。球場の雰囲気の変化にも期待の声をあげます。さらに“対戦したい相手”を聞かれると、日本ハム・清宮幸太郎選手をピックアップ。早稲田実業高時代の先輩であり「高校時代からすごいバッターだったので、自分が早実を目指すキッカケとなったような選手。憧れもありますし、抑えてみたいっていう思いもあります」と語りました。

さらに“意識する同世代の選手”については、西武・羽田慎之介投手についてコメント。高校時代は同じ西東京ということで、目にする機会も多かったそうで「同級生で、間近で見ていた選手がプロの世界で投げているのを見て、大学時代の自分もすごく刺激を受けました」と明かします。さらに「左ピッチャーで160キロを投げるっていうロマンがすごい。ずっと意識してきた選手の1人です」と刺激を受けていたことを口にしました。