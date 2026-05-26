「1日3食」は内臓の負担になっている？　胃腸のブラック活動に歯止めをかける、江戸時代の日本人の食事習慣とは

「健康のためには1日3食きちんと」という常識は、医学的な裏付けというよりも、社会の効率化を求める声によって定着したものに過ぎないのかもしれない。江戸時代の日本人にとって当たり前だった1日2食の生活習慣のほうが、実は理にかなった身体の休息法だったと、医師である青木厚氏はいう。氏も実践し、内臓の疲弊を救い、本来の健康を取り戻すことを実感できた「16時間断食」とは。

【画像】疲れた胃腸をリフレッシュさせるために必要なこと

青木厚氏の書籍『「空腹」は最高の健康習慣 ホルミシスが人生を変える』より一部を抜粋・再構成し、「内臓を休める」ことの真の価値を紐解く。

発展してきた社会が「コスパやタイパ」を求めた

私が実践した「16時間断食」での食事法は、回数としては1日2食になっています。



これは期せずしてのことだったのですが、自分の生活リズムや仕事上の事情を考えると、それが最も自然に食事を摂ることができるようになっていました。1日2食の生活をしていた、江戸時代の元禄期以前の日本人と同じだったのです。

元禄時代にはまだ、電気をはじめとした生活インフラはもちろんありませんでしたから、ロウソクや松明をともさなければ、夜は真っ暗で何もできませんでした。ですから人々は、自ずと日の出とともに起きて働き、日が暮れたら早く寝るという生活をしていたはずです。



今の言葉で言うと、コスパやタイパをよくしたということです。



いわば、人間的な欲求ではなく社会的な欲求がもたらした環境変化と言っていいと思います。

1日3食は内臓を疲れさせる

では、人間の健康という面に照らし合わせてみると、その変化が与えた影響はどうだったのでしょうか。



私は実はこの「1日3食」という子どもの頃から当たり前とされてきた習慣は、「身体に与えるダメージが大きいのではないか」と考えています。



「健康のために1日3食規則正しく」という考え方は、今見たように科学的な有益性から根付いたものではなく、社会的な事情から許容されるようになったといっていいと思います。



「1日3食食べなければいけない」という、確固たる裏付けはありません。人間としての自然なあり方からは離れ、健康などとは別の必要性から普及したものと言えると思います。



「1日2食だった時代よりは、1日3食食べるようになった今のほうが、格段に寿命が延びたではないか」という見方もあると思います。



しかしそれも、食事の回数ではなく栄養学的な改善、摂る栄養の質もよくなっているという面を考え合わせると、やはり「1日3食のほうがいいのだ」ということの確固たる裏付けとは言えないでしょう。



それよりも私は、医師として、



1日3食は内臓を疲れさせる



と考えています。

消化・吸収はかなりの時間をかけて行なわれている

内臓、つまり胃や腸や肝臓などは、食物を数時間かけて消化し、栄養として体内に取り入れる働きをしています。



医学的常識として、胃の中には食物が、平均で2～3時間滞在します。サーロインステーキやトロの刺身など、ちょっと脂肪分が多いものになると4～5時間も胃の中にあります。



脂っこい食事の後などによく「胃が重い」と言う人がいますが、それはこのことと関係しています。



食物は胃の次に小腸へと流れていきます。この小腸ではさらに時間がかかります。



小腸は、胃で消化した食物をさらに5～8時間かけて分解します。そして、そこに含まれる水分と栄養分を8割方吸収します。



その後に、さらに大腸が、小腸が吸収し残した水分を、15～20時間かけて吸収します。



この一連の過程が、人間の消化・吸収のシステムです。



ここで考えてみてください。



「16時間断食」の食事法だと、このシステムで間に合うタイムスパンとなっています。



最後の大腸には食物が残っていますが、胃と小腸には食物がないという時間ができていることになります。

前の食事が胃や腸に残っている間に、次の食べ物が入ってくる

しかし、1日3食食べるとするとどうでしょう。



仮に現代人の生活パターンの典型を、「朝7時に起きて、夜23時に寝る」ということにしてみましょう。



睡眠は1日8時間で、起きている時間が16時間となります。



朝7時に朝食、12時に昼食、19時に夕食ということにすると、食間のタイムスパンは最長で夕食～朝食間の11～12時間となります。



これは、先ほど示した胃や腸の消化・吸収に必要な時間や、食物の滞留時間を考えると、かなり余裕のない状況であることがわかります。



現代の生活事情に照らせば、かなり理想的と言えるこの生活パターンを想定してさえも、1日2食の生活に比較すれば、胃や腸が休みなくハードワークを続けることになるのです。



現代人はおそらくのところ、朝食から昼食までの間隔は4～5時間、昼食から夕食までの間隔は6～7時間程度となっていて、これでは前の食事が胃や腸に残っている間に、次の食べ物が入ってくることになるのです。



夕食～朝食間でやっと一通り終わっても、休む間もなく次がくるということになっています。



また、年齢を重ねるほど、消化液の分泌なども含めた胃腸の働きは鈍くなってきますから、消化・吸収にはさらに時間を要することになります。



これでは胃腸は疲弊します。

「空腹」は最高の健康習慣 ホルミシスが人生を変える

青木 厚

2026/2/17

1,155円（税込）

ISBN： 978-4569860572

16時間断食で、オートファジーが活性化！

舌がんの宣告を受けた私が、さまざまな論文を読んだ上でたどり着いたのが16時間断食でした。 「睡眠時間を含めて16時間ものを食べない。どうしても我慢できなくなったらナッツやヨーグルトはＯＫ」という16時間断食によって、細胞が若返る「オートファジー」が活性化します。さらに本書では、軽いストレスが体にいいことを示す「ホルミシス」についても解説します。



【16時間断食の習慣を取り入れることで、こんなことが起こります】

●免疫力、腸内環境の向上

●細胞が若返る

●体重が減り、肌もきれいに

●高血圧、高血糖が改善

●認知症、がんの予防効果も