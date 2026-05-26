桑木志帆が64位で全米女子OP出場権を獲得、日本勢22人目 先週Ｖの入谷響は自己最高84位に【女子世界ランキング】
25日付の女子世界ランキングが発表された。
【写真】滅多に見られません！ 桑木志帆、アルバトロス達成の瞬間
今回の世界ランキングで上位75位に入り、まだ資格を保有していなかった選手には、6月4日開幕の「全米女子オープン」（リビエラCC/カリフォルニア州）の出場権が与えられる。日本勢では先週の「ブリヂストンレディス」で4位になった桑木志帆が64位と1つ順位を上げて、新たに出場権を確保。これで日本の出場者は22人になる。今週行われる米女子ツアーの3日間大会「ショップライトLPGA」（29〜31日、ニュージャージー州）の優勝者にも権利が付与されるなど、さらに人数を増やす可能性も残っている。先週の国内ツアーで1年ぶりの優勝（通算2勝目）を挙げたプロ2年目の入谷響は、118位から34ランクアップし84位まで浮上。自己最高位を更新した。この他の日本勢は、山下美夢有が8位をキープ。以下、西郷真央が16位、畑岡奈紗が17位、岩井明愛が18位、竹田麗央が19位、岩井千怜が20位と続いていく。勝みなみが28位、佐久間朱莉が32位と、ともに1つ順位を上げた。先週、国内ツアーに出場した古江彩佳は41位を維持。ブリヂストンレディスを3位で終えた菅楓華が59位から49位に上がり、トップ50に返り咲いた。河本結も50位と1つ順位を上げている。先週は米女子ツアーがオープンウィークだったこともあり、1位のネリー・コルダ（米国）、2位のジーノ・ティティクル（タイ）、3位のキム・ヒョージュ（韓国）ら上位陣に大きな変動はなかった。【全米女子オープンの主な出場資格】1.過去10年間の全米女子オープン覇者笹生優花2.昨年の全米女子オープントップ10竹田麗央、西郷真央、渋野日向子8.過去5年間のアムンディ・エビアン選手権覇者古江彩佳9.過去5年間のAIG女子オープン（全英）覇者山下美夢有10.昨年のCMEグローブ・ポイントランキングトップ30畑岡奈紗、岩井明愛、岩井千怜、勝みなみ17.3月23日付の世界ランキング上位75人佐久間朱莉、菅楓華、河本結、荒木優奈、神谷そら、鈴木愛、小祝さくら18.出場資格を持たない、5月25日付の世界ランキング上位75人桑木志帆20.予選会通過者など後藤未有、高橋彩華、尾関彩美悠、吉田優利
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 女子世界ランキング
国内女子ツアー賞金ランキング
生き残りをかけた争い 第1回女子リランキング暫定表
桑木志帆が滑り込み“確定” 渋野日向子に菅楓華…「全米女子オープン」の有資格者は？
終盤のダボでデジャヴ「やってしまった…」 1年ぶりVの入谷響が乗り越えた“悪夢の敗戦”
【写真】滅多に見られません！ 桑木志帆、アルバトロス達成の瞬間
今回の世界ランキングで上位75位に入り、まだ資格を保有していなかった選手には、6月4日開幕の「全米女子オープン」（リビエラCC/カリフォルニア州）の出場権が与えられる。日本勢では先週の「ブリヂストンレディス」で4位になった桑木志帆が64位と1つ順位を上げて、新たに出場権を確保。これで日本の出場者は22人になる。今週行われる米女子ツアーの3日間大会「ショップライトLPGA」（29〜31日、ニュージャージー州）の優勝者にも権利が付与されるなど、さらに人数を増やす可能性も残っている。先週の国内ツアーで1年ぶりの優勝（通算2勝目）を挙げたプロ2年目の入谷響は、118位から34ランクアップし84位まで浮上。自己最高位を更新した。この他の日本勢は、山下美夢有が8位をキープ。以下、西郷真央が16位、畑岡奈紗が17位、岩井明愛が18位、竹田麗央が19位、岩井千怜が20位と続いていく。勝みなみが28位、佐久間朱莉が32位と、ともに1つ順位を上げた。先週、国内ツアーに出場した古江彩佳は41位を維持。ブリヂストンレディスを3位で終えた菅楓華が59位から49位に上がり、トップ50に返り咲いた。河本結も50位と1つ順位を上げている。先週は米女子ツアーがオープンウィークだったこともあり、1位のネリー・コルダ（米国）、2位のジーノ・ティティクル（タイ）、3位のキム・ヒョージュ（韓国）ら上位陣に大きな変動はなかった。【全米女子オープンの主な出場資格】1.過去10年間の全米女子オープン覇者笹生優花2.昨年の全米女子オープントップ10竹田麗央、西郷真央、渋野日向子8.過去5年間のアムンディ・エビアン選手権覇者古江彩佳9.過去5年間のAIG女子オープン（全英）覇者山下美夢有10.昨年のCMEグローブ・ポイントランキングトップ30畑岡奈紗、岩井明愛、岩井千怜、勝みなみ17.3月23日付の世界ランキング上位75人佐久間朱莉、菅楓華、河本結、荒木優奈、神谷そら、鈴木愛、小祝さくら18.出場資格を持たない、5月25日付の世界ランキング上位75人桑木志帆20.予選会通過者など後藤未有、高橋彩華、尾関彩美悠、吉田優利
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 女子世界ランキング
国内女子ツアー賞金ランキング
生き残りをかけた争い 第1回女子リランキング暫定表
桑木志帆が滑り込み“確定” 渋野日向子に菅楓華…「全米女子オープン」の有資格者は？
終盤のダボでデジャヴ「やってしまった…」 1年ぶりVの入谷響が乗り越えた“悪夢の敗戦”