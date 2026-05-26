元宝塚・礼真琴、好きな芸人を告白「大好きなんです」「あの顔が好き」
元宝塚歌劇団・星組トップスターの礼真琴が、24日深夜に放送されたフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』に出演。好きなタイプの芸人を明かした。
【写真】アンニュイな視線で『anan』表紙を飾った礼真琴
占い師の星ひとみ氏が診断。恋愛運について「けっこうカラカラ」「恋愛感情、忘れてます」「男運も悪いから…」などと指摘され、「こだわりが強いから、自分の“この人”という変なこだわりによって、それしかいかない」「やめたほうがいいよという人を好きになる」などと診断された。
それを受け、「そう！」と共感。好きなタイプは「ちょっと人と違う」とコメントし、「俗にいう、一般的に国宝的イケメンな方よりも、ちょっと個性的な方に惹かれるんですね。私あの…なかやまきんに君さんとか、大好きなんですよ」「大好きなんです」と告白した。
さらに続けて「なかやまきんに君が、筋肉がなくなって、ただのなかやまさんになってもタイプだと思います」と吐露。理由について「人柄と、誰も傷つけない芸風と、あの顔が好き」と語った。
【写真】アンニュイな視線で『anan』表紙を飾った礼真琴
占い師の星ひとみ氏が診断。恋愛運について「けっこうカラカラ」「恋愛感情、忘れてます」「男運も悪いから…」などと指摘され、「こだわりが強いから、自分の“この人”という変なこだわりによって、それしかいかない」「やめたほうがいいよという人を好きになる」などと診断された。
さらに続けて「なかやまきんに君が、筋肉がなくなって、ただのなかやまさんになってもタイプだと思います」と吐露。理由について「人柄と、誰も傷つけない芸風と、あの顔が好き」と語った。