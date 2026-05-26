“衝撃の18歳”虹咲カリナ、“健康美”を披露 制服、エプロン×水着、テニスウェア、スクール水着…
“衝撃の18歳”虹咲カリナの1stイメージ作品『虹咲カリナ「雨上がり！18歳！！」』が、動画配信サービス「アイドル・オン・デマンド」にて4K高画質で独占先行配信されている。26日に新作チャプターの配信も開始された。
【別カット】水着×エプロン…18歳の“健康美”を披露した虹咲カリナ
昨年ホリプロより鮮烈デビューを果たし、グラビア誌やショートドラマなど多方面で活躍している虹咲。人気急上昇中の期待の新星が、ついに映像作品でその魅力を解き放っている。
純真無垢な制服姿に、爽やかなテニスウェア、そして人生初となる“虹色ビキニ”は必見となっている。雨上がりの空のように澄んだ笑顔と、特技の柔術で鍛え上げられた健康美とのギャップが心地よく胸を打つ。フレッシュすぎる彼女の“今”から、一瞬たりとも目が離せない。
【別カット】水着×エプロン…18歳の“健康美”を披露した虹咲カリナ
昨年ホリプロより鮮烈デビューを果たし、グラビア誌やショートドラマなど多方面で活躍している虹咲。人気急上昇中の期待の新星が、ついに映像作品でその魅力を解き放っている。
純真無垢な制服姿に、爽やかなテニスウェア、そして人生初となる“虹色ビキニ”は必見となっている。雨上がりの空のように澄んだ笑顔と、特技の柔術で鍛え上げられた健康美とのギャップが心地よく胸を打つ。フレッシュすぎる彼女の“今”から、一瞬たりとも目が離せない。