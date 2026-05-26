【スーパーフォーミュラ】第4戦（決勝・5月23日／鈴鹿サーキット）

【映像】3ワイドで横並び→2台同時抜きの超接近バトル

日本最速を競う鈴鹿での熱戦。荒れた展開の中、最終盤に展開された3台横並びの攻防、そしてそこから2台一気に抜き去る珠玉の接近戦に解説も思わず唸った。

突然の雨やセーフティカーによって大荒れになった第4戦決勝だったが、最後まで手に汗握る展開が待ち受けていた。

レース後半、突然の雨によって、イゴール・フラガ（PONOS NAKAJIMA RACING）や野尻智紀（TEAM MUGEN AUTOBACS）などの上位陣がクラッシュやスピンなどでマシンを止めてしまう事態が発生。セーフティカーが導入された後、残り4周でレースが再開されると、さまざまな場所でバトルが勃発した。

そのなかでも目の覚めるようなオーバーテイクを仕掛けたのが牧野任祐（DOCOMO TEAM DANDELION RACING）だ。15番手にいた牧野は、最終コーナーからストレートにかけて横並びになっていた野村勇斗（San-Ei Gen with B-Max）と小林可夢偉（KDDI TGMGP TGR-DC）のインに飛び込むと、そのまま1コーナーで鮮やかな2台抜きを見せた。

終盤で3台が並びかける熱いバトルに、解説の関口雄飛も「3ワイド！」と声をあげ、視聴者も「うおお接近戦が」「面白いやん」「3ワイド」と興奮を抑え切れない様子だった。（ABEMA『スーパーフォーミュラ2026』／(C)JRP）

