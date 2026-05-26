再現性抜群！ミスショットしないテークバックとは！？

グリップエンドはわずかしか移動しない！

多くのゴルファーは、スウィングアークが大きいほうが球は遠くに飛ぶ、と思っています。そのため、トップは「深く」「大きく」「高く」取ろうとします。しかし、これまで常識とされてきたこの考えは、すべて理にかなっていません。具体的に指摘しましょう。左の画を見ながら検証してください。俗にいう大きなテークバックを取ろうとすると、左上腕を左胸から離して引き上げなければなりません。アドレス時のグリップエンドを大きく移動させなければ、大きなテークバックは取れないからです。

結果、クラブヘッドを腰の高さまで持って行くには、グリップも同じ腰の高さまで持って行かなければなりません。これは、よく考えると、テークバックの始動から、手だけでクラブを引き上げていることにほかなりません。そうやって、手だけでクラブを引き上げると、結果的にダウンスウィングも腕だけでクラブを下ろすことにつながり、スピードも安定性も失います。

一方、Sスウィングは、左上腕が左胸に触れたままテークバックします。すると、アドレス時のグリップエンドは、右ヒジを少し後方(背中側)に引くだけで、左太ももの前から右太ももの前まで移動し、クラブヘッドは腰の高さまで上がっていきます。手元(グリップエンド)はわずかしか移動しないのに、クラブヘッドは大きく移動している。Sスウィングは効率のよい振り方を追求したものですが、どちらが効率がよいかは、もう言うまでもありませんね。

ご存知だと思いますが、肩関節というのは、球状のものがソケットに入っている形なので、前後左右どのようにも動かせます。肩をぐるぐる回せるのがその証です。当然、肩は動かさずに腕だけでクラブを引くこともできます。しかし、それでは振るたびにクラブがどのようにでも上がってしまいます。左鎖骨から左腕を1つのユニットにして動かそうとするSスウィングは、テークバックでつねにクラブは安定した方向に動かすための、もっとも合理的な方法であることがおわかりいただけたでしょうか。

【出典】『誰でもできるナイスショットの絶対法則』著者：佐久間馨