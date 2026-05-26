富士山そのものが巨大な「浄水器」だった!? 三島や御殿場の水道を支える「伏流水」の正体【眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話】

富士山周辺の水道水はほとんどが伏流水

大自然の浄水システム

富士山周辺地域の水道水の多くは、川や湖の水ではなく「伏流水」によって支えられています。伏流水とは、雨や雪が地表を流れずに地中へしみ込み、地下をゆっくりと移動する水です。

火山である富士山の内部には溶岩や火山砂が幾層にも重なっています。これらの地層の多くは、無数のすき間や割れ目があり、水を通しやすい構造になっています。地表に降った水はすぐに地中へと吸い込まれ、長い時間をかけて地下を流れていきます。その過程で、水は富士山の岩石によって自然にろ過され、不純物が少しずつ取り除かれていくのです。

こうして地中を流れ続けた水は、山麓の標高が低い場所に達すると、再び地表へと湧き出します。これが湧水です。静岡県清水町を流れる柿田川や、富士山本宮浅間大社の境内にある湧玉池（国の特別天然記念物）など富士山周辺の清流や池は、こうした伏流水が大量に湧き出すことで生まれています。

富士山周辺の自治体では、この伏流水や湧水を水道水として利用しています。河川水のように地表を流れる水と異なり、伏流水は天候の影響を受けにくく、年間を通して水温や水量が安定しています。さらに、自然の地層を通過することで水質が保たれるため、浄水処理の負担も比較的小さくて済みます。

富士山に降った水が伏流水になる仕組み

富士山に降った雨や雪は地中にしみ込み、山のなかの溶岩の上下のすき間を通ってろ過されながら地下を流れ、伏流水になります。

湧水には2つのタイプがある

富士山の湧水は主に2つのタイプがあります。地中のどこを通るかによっても、水の成分は少しずつ変化します。

東側の斜面

御殿場市周辺に湧き出る水は、富士山の浅い部分を通ってくる。水の量はそれほど多くない。

南側の斜面

南側にある三島市を中心とする斜面からは、長い距離と時間をかけて、大量の湧水が出る。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 富士山の話』監修：富士学会

【監修者情報】

富士学会

富士山と、その関連地域を対象として、自然科学から芸術、歴史、宗教の人文科学までを広く網羅し、富士山にちなんだ教育や、噴火を想定した防災など、総合的な領域の研究を進めている。富士山の本質と全体像の探求、関連地域の環境保全、防災、活性化などを目的として、学術大会・討論会・講習会などの開催、会誌・図書などの出版、関連教育・文化活動への協力と支援などをおこなっている。事務局は東京の日本大学文理学部地理学教室に置かれている。