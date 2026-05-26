栃木県で5月に起きた強盗殺人事件は、“トクリュウ”＝匿名・流動型犯罪グループによるものとみられています。“トクリュウ”によるとみられる事件は福岡でも起きています。家族や地域の安全を守るために今、私たちは何をするべきなのでしょうか。

栃木県上三川町で5月に起きた強盗殺人事件。警察はこれまでに、指示役とみられる夫婦と、実行役とみられる高校生の少年4人を逮捕しています。





少年の一部は、警察の調べに対し。『夫婦から指示を受けていた。“やらなければ家族や友達を殺す”などと言われていた』事件前に脅されたと話しているといいます。“トクリュウ”のメンバーだったとみられる6人。“トクリュウ”は「闇バイト」などを通じ、実行役を流動的に変えながら犯行に及ぶのが特徴で、その魔の手は全国に広がっているとみられます。バールや目出し帽など、ずらりと並んだ押収品。鹿児島県警は、佐賀県内の住宅に強盗に入ろうとした強盗予備などの疑いで、先週までに男5人を逮捕しました。（その後、専門学校生以外は不起訴）福岡県警も、“トクリュウ”によるとみられる詐欺や強盗などの資金獲得犯罪に関係し、おととしは252人、去年は398人を検挙しています。

■元木寛人アナウンサー

「現場に交番の警察官が到着し、1階の駐車場で、他県ナンバーの車の中で寝ている少年2人を発見しました。」



5月、殺人未遂などの疑いで再逮捕されたのは、住居不詳の19歳の少年と、神戸市の18歳の少年です。



2人は11日、福岡市東区の立体駐車場で、警察官が職務質問をしようと声をかけたところ、車を急発進させ、男性警察官をはねた疑いが持たれています。



はねられた警察官は、左ひざの骨を折るなどの大ケガをしました。



■元木アナウンサー

「あちら、駐車場の柱の部分が壊れてしまったのか、ダンボールで覆われているのが分かります。」



車で駐車場から逃走した少年2人。



■元木アナウンサー

「少年2人は、パトカーなどに車をぶつけながら逃走し、車を乗り捨てたあと、この辺りの住宅街に逃げ込んだところを逮捕されました。」



2人が乗っていた車は関東地方で盗まれたもので、ナンバープレートも別の盗難車のものでした。



警察は、2人が“トクリュウ”として別の犯罪に関与しようとしていなかったかについても調べる方針です。

防犯用品の店では

いつ狙われるか分からない。そんな不安からか、福岡市の防犯グッズ販売店には、相談や問い合わせが相次いでいるといいます。



■マックスガレージ福岡店・牟田吉孝 代表

「証拠が残る防犯カメラを付けたいという人が、今は多いです。2・3日前に（犯人が）下見に来て『この家に付いている。この家の周りはやめておこう』で、入らない。」

防犯カメラだけでは不安という人が希望するのが、寝室などの扉に取り付ける「補助錠」です。



■牟田代表

「通報したり、隠れて警察が来るまでの時間稼ぎができる安心感から、こういうカギを増やしたい人はいます。」



「補助錠」は、工事費込みで3万3000円から取り付けできるということです。



■牟田代表

「今、犯人と出くわしてしまうと命を狙われる時代になっているので、出くわしたくないし時間稼ぎがしたい人は、ここまで対策します。」

一方で、警察は物理的な防犯策に加え、地域の目も重要だと訴えます。



■福岡県警 犯罪抑止対策室・後藤新也 課長補佐

「強盗では下見が事前に行われる場合もあるので、不審に早く気づくことが重要です。人が乗った車が長時間止まっている、同じ車が必要なく周回している、住民ではない人が頻繁に住宅街を歩いている、そういう不審な点があったら地域の方々で情報共有して、通報はためらわず、おかしいなと思ったら、通報してもらえたらと思います。」



“トクリュウ”に対して決定的な対策が持てない今、それぞれが躊躇せず、今できる行動を取ることが求められています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月26日午後5時すぎ放送